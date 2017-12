Obľúbená skupina Princeznej Diany - Duran Duran

BRATISLAVA 13. októbra (SITA) - Skupinu Duran Duran v roku 1978 založili klávesák Nick Rhodes a basák John Taylor. Názov skupiny pochádza z kultovej sci-fi snímky Barbarella (1968) - zlého vedca Dr. Duranda ...

13. okt 2006 o 12:30 SITA

BRATISLAVA 13. októbra (SITA) - Skupinu Duran Duran v roku 1978 založili klávesák Nick Rhodes a basák John Taylor. Názov skupiny pochádza z kultovej sci-fi snímky Barbarella (1968) - zlého vedca Dr. Duranda Duranda v nej stvárnil Milo O'Shea.

Po rôznych personálnych zmenách v skupine sa k nim o dva roky neskôr pridali bubeník Roger Taylor, gitarista Andy Taylor a spevák Simon Le Bon. Spoločne začali pracovať na svojom prvom albume. V roku 1981 vydali singel Planet Earth z eponymického albumu, ktorý dosiahol 3. miesto UK Top 20 a predalo sa ho viac ako 2,5 milióna kópií. Nasledoval singel Careless Memories, ale až tretí Girls On Film zaznamenal výraznejší úspech - dostal na piatu priečku singlov v Británii. Videoklip vznikol len dva týždne po spustení MTV v USA – ešte predtým ako komukoľvek napadlo, aký dopad bude mať stanica na hudobný priemysel. Keďže kapela predpokladala, že videoklip budú premietať v nočných kluboch, alebo na platených televíznych kanáloch – ako Playboy Channel, zodpovedal tomu aj jeho vizuál, čo spôsobilo, že ho BBC úplne zakázalo a pre MTV ho museli upraviť. Práve kontroverzia spojená s týmto klipom priniesla skupine slávu. Výraznejšiu pozornosť mimo svojej domoviny začali získavať v roku 1982. V máji vyšiel druhý album Rio, z ktorého vzišli štyri single, ktoré dosiahli UK Top 20 – My Own Way, Hungry Like the Wolf, Save A Prayer a titulná pieseň Rio. Nasledovalo úspešné turné po Austrálii, Japonsku a USA. Za svoju obľúbenú skupinu ich označila aj Princezná Diana. Album Rio sa v roku 2003 umiestnil na 65. mieste rebríčka NME 100 Najlepších albumov všetkých čias.

Americké publikum, ktoré zareagovalo až na druhé vydanie albumu Rio, sa skupina rozhodla odmeniť novým vydaním svojho prvého albumu. Na nahrávku pridali nový singel Is There Something I Should Know?, ktorý vyrazil priamo na prvú priečku britskej singlovej hitparády a v USA dosiahol štvrté miesto. Počas predstavovania albumu sa Rhodes a Le Bon predstavili aj ako VJ-i v MTV, kde ich navštívil dokonca sám Andy Warhol. Počas autogramiády na newyorskej Times Square musela zasiahnuť polícia - hystériu tínedžerov preto mnohí pripodobňovali Beatlemanii.

Koncom roka vyšiel ich tretí album Seven and the Ragged Tiger. Hitom sa stal singel Union of the Snake. Šokovali, keď sa rozhodli vydať videoklip pre MTV o dva týždne skôr ako singel pre rádiá. Urobili tak práve v čase, keď sa šírili obavy, že „video might kill the radio star“, teda, že video by skutočne mohlo zničiť rozhlasové hviezdy. Nasledovali New Moon on Monday a The Reflex, ktorý sa stal prvou singlovou jednotkou v USA. Na celosvetovom turné, ktoré trvalo až do apríla 1984, vznikol dokumentárny film Sing Blue Silver. Počas turné nahrali aj live album Arena a vydali nový singel The Wild Boys, ktorý sa vyšplhal na druhé miesto na oboch stranách Atlantiku. Po zisku dvoch Grammy a účasti na nahrávke Band Aid Do They Know it´s Christmas?, sa členovia kapely dohodli, že si dajú pauzu, aby si oddýchli od hektického životného štýlu Duran Duran. Túžba jednotlivých členov skupiny však napokon viedla k vzniku dvoch samostatných projektov. John a Andy Taylorovci sa chceli posunúť ďalej od synth-rocku, ktorý hrávali a túžili smerovať viac k "štýlu Led Zeppelin". Vznikla tak skupina Power Station, v ktorej účinkoval Robert Palmer a bubeník skupiny CHIC Tony Thompson. Simon Le Bon a Nick Rhodes naopak chceli ďalej objavovať atmosférickú časť zvuku Duran Duran. Založili tak experimentálnu New Wave-skupinu Arcadia, ktorá bola presným opakom Power Station.

Po "skončení prestávky" Duran Duran nemohli byť rovnakí ako predtým. Odlišovali sa aj imidžom - zatiaľ čo Andy a John si nechali narásť dlhé vlasy, Simon, Nick a Roger Taylor si vlasy farbili na čierno a nosili výrazný make-up. Po úspešnom singli A View to a Kill - titulnej piesni rovnomennej bondovky z roku 1985, vystúpili 13. júla 1985 pred 90 000 divákmi (a približne 1,5 miliardou televíznych divákov) na koncerte Live Aid vo Filadelfii. Vtedy ešte nikto nemyslel na to, že by to mohol byť ich rozlúčkový koncert, ale pôvodná päťka sa napokon na pódiu najbližšie stretla až v júli 2003. Po Live Aid odišiel bubeník Roger Taylor, ktorému sa nepáčil hektický životný štýl skupiny - pôvodne si mal len rok oddýchnuť, ale napokon všetci pochopili, že sa už ku skupine nevráti. V roku 1986 sa Duran Duran zredukovali na trio, ktoré tvorili Rhodes, John Taylor a Le Bon. Ostali tak bez bubeníka a gitaristu. Na nahrávanie si preto počas hľadania nových členov, najímali štúdiových muzikantov. V septembri napokon vzali gitaristu Warrena Cuccurulla, ktorý s nimi nahral album Notorious. O nahrávaní a prípravách na turné nakrútili krátky čierno-biely dokument Three To Get Ready. Čoskoro však zistili, že za tri roky, ktoré uplynuli od Seven and the Ragged Tiger, väčšia časť ich fanúšikov dospela a zmenila sa aj hudba. Následne sa začala sláva Duran Duran rozplývať pri snahe bojovať proti označeniu "tínedžerský idol". Práve v tomto čase sa rozišli aj ich cesty s manažérmi - bratmi Berrowovcami. Postupne o nich stratilo záujem aj vydavateľstvo EMI. V roku 1988 vydali album Big Thing, z ktorého vzišli single I Don't Want Your Love, Do You Believe In Shame? a All She Wants Is - na istý čas ich posledná pieseň v britskom rebríčku Top 10. V nasledujúcom roku Duran Duran znovu tvorila pätica muzikantov - stálymi členmi sa stali Cuccurullo a bubeník Sterling Campbell, ktorý ich sprevádzal na turné. Desať rokov skupiny "zdokumentovali" na albume i videu s názvom Decade. Už v roku 1991 skupinu opustil Campbell, aby mohol spolupracovať so Soul Asylum a Davidom Bowiem.

Druhý eponymický album Duran Duran, známy aj ako The Wedding Album z roku 1993, vrátil Duran Duran do Top 10. Triumfálny návrat slávili najmä vďaka singlu Ordinary World, ktorý sa stal celosvetovým hitom. Úspech nahrávky bol prekvapením pre všetkých, ktorí skupinu považovali za fenomén osemdesiatych rokov. Nasledovalo najväčšie turné v histórii skupiny, počas ktorého sa predstavili aj na Blízkom Východe, Južnej Amerike i Južnej Afrike. Stali sa tak jednou z prvých skupín, ktoré hrali v Juhoafrickej republike po skončení apartheidu. Šnúru ale po siedmich mesiacoch zastavili Le Bonove presilené hlasivky. Po šesťtýždňovom liečení turné pokračovalo ďalších päť mesiacov - skupina koncertovala aj v Izraeli, Thajsku a Indonézii. V roku 1993 skupinu ocenili hviezdou na hollywoodskom Chodníku slávy. O rok neskôr nahrali pre MTV Unplugged koncert. Rozhodli sa vydať album coververzií s názvom Thank You, na ktorom sa nachádzala aj prerábka piesne Perfect Day Lou Reeda. Ten ich verziu označil za najlepšiu zo všetkých verzií jeho piesní, ktoré kedy vznikli. V roku 1997 zo skupiny odišiel aj posledný Taylor, ale trojica Rhodes, Le Bon, a Cuccurullo sa rozhodla, že bude ďalej pôsobiť pod rovnakým menom. V roku 1997 vyšiel jedenásty album - Medazzaland, po ktorom nasledoval neúspešný Pop Trash.

V júni 2001 sa Nick Rhodes a Simon Le Bon znovu stretli s Rogerom, Andym a Johnom Taylorovcami, aby sa dohodli na nahrávaní nového spoločného albumu. Počas rokov 2001, 2002 a 2003 postupne dávali dokopy nový materiál. V roku 2003 oslávili 25. výročie založenia skupiny. Lístky na hŕstku slávnostných koncertov sa predali v priebehu niekoľkých minút. Počas udeľovania cien 2003 MTV Video Music Awards si prevzali cenu za celoživotný prínos. Rovnaké ocenenie im v októbri udelil aj časopis Q Magazine a vo februári 2004 im udelili aj špeciálnu Brit Award za Výnimočný prínos. Po osemnástich rokoch sa vrátili aj na americké koncertné pódiá. V apríli 2004 oslávili aj svoj návrat do Británie - 14 koncertov zahŕňalo aj päť vypredaných vystúpení vo Wembley Arene. Posledné dva koncerty vytvorili základ pre DVD Duran Duran: Live From London, ktoré vyšlo v novembri. Napokon s 35 novými piesňami skupina podpísala zmluvu s vydavateľstvom Epic Records a dokončila album Astronaut, ktorý oficiálne vyšiel v októbri 2004. Po svetovom turné, ktoré zabralo prvú polovicu roka 2005, sa 2. júla predstavili počas rímskeho koncertu Live 8.

Začiatkom roka 2006 urobili pre kampaň Make Some Noise coververziu piesne Instant Karma Johna Lennona. Kampaň sponzorovaná organizáciou Amnesty International mala pripomenúť 25. výročie Lennonovej smrti. Predstavili sa aj počas dvoch výnimočných podujatí - vystupovali počas galavečera udeľovania Nobelových cien a na zimných olympijských hrách v talianskom Turíne. Ich nasledujúci album by mal vyjsť začiatkom roka 2007.

Spracované podľa: en.wikipedia.org, www.duranduran.com, www.band-online.net.