Madonna odišla z Afriky bez adoptívneho syna

13. okt 2006 o 14:09 SITA

BRATISLAVA 13. októbra (SITA/Reuters) - Madonna odcestovala na svojom súkromnom lietadle z afrického štátu Malawi bez 13-mesačného chlapčeka Davida Bandu, ktorého si plánuje adoptovať. Svoj 9-dňový pobyt v Malawi však ukončila s prísľubom, že po vybavení všetkých formalít potrebných pre adopciu sa stane jeho adoptívnou matkou. Imigračný úradník sa niekoľko hodín po tom, čo americká speváčka opustila krajinu vyjadril, že dieťa ostalo v Malawi "pre nevyhnutnosť doriešenia záležitostí ohľadom pasu." Miestne úrady udelili Madonne výnimku, ktorá jej ako cudzinke umožňuje adopciu malawijského dieťaťa. Počas viac ako dvojročného obdobia, ktoré strávi dieťa v prítomnosti slávnej speváčky a jej vlastnej rodiny, budú úrady monitorovať jeho adaptáciu na nové prostredie. Správy z tohto pozorovania, ktoré môže trvať aj viac ako dva roky, poslúžia súdom v Malawi pri rozhodnutí, či akceptujú alebo zamietnu Madonninu žiadosť o

David Banda mal pred sebou nie príliš svetlú budúcnosť. Jeho matka zomrela na následky popôrodných komplikácií a otec Yohane Banda sa o neho pre nedostatok finančných prostriedkov v chudobou sužovanom Malawi nevedel postarať. David sa tak z celkom pochopiteľných dôvodov dostal do miestneho sirotinca. Otec chlapca s adopciou súhlasil, no súkromná advokátska spoločnosť Eye of the Child z Malawi je skeptickejšia k Madonninmu zámeru adoptovať si africké dieťa. Eye of the Child žiada vládu, aby prehodnotila svoj súhlas a vzniesli námietku, či je v záujme detí z Malawi mať adoptívnych rodičov z radov cudzincov.

Madonnina návšteva Malawi znovu otvorila otázku, či známe osobnosti spoločenského života zo Západu nezneužívajú návštevy Afriky a iných rozvojových krajín na vytváranie vlastného pozitívneho obrazu v spoločnosti ako altruistov súcitiacich s trpiacimi vo svete.