Filmom s Nicole Kidmanovou otvorili prvý filmový festival v Ríme

Rím 13. októbra (TASR) - Prvý filmový festival v Ríme dnes odštartovali filmom FUR: An Imaginary Portrait of Diane Airbus. Hlavná predstaviteľka filmu ...

13. okt 2006 o 17:15 TASR

Rím 13. októbra (TASR) - Prvý filmový festival v Ríme dnes odštartovali filmom FUR: An Imaginary Portrait of Diane Airbus. Hlavná predstaviteľka filmu Nicole Kidmanová spolu s režisérom Stevenom Shainbergom do večného mesta pricestovali práve kvôli premiére tejto snímky.

"Rím milujem od svojich sedemnástich," povedala herečka v rozhovore s novinármi. Veľmi atmosférická snímka nie celkom verne rozpráva príbeh o vnútornom hľadaní americkej fotografky Diane Airbusovej (1923-1971), ktorá sa snaží spoznať samu seba.

Cenu Acting Award tu vo štvrtok večer za svoje celoživotné dielo dostal Sean Connery, bývalý predstaviteľ Jamesa Bonda. Do 21. októbra sa v Ríme postupne objaví viacero hereckých hviezd, ako napríklad Leonardo DiCaprio, Richard Gere alebo Robert De Niro.

Na rímskom filmovom festivale Festa Internazionale di Roma, ktorý má konkurovať benátskemu festivalu, diváci môžu uvidieť dovedna 95 filmov, z toho 15 súťažných.