Duran Duran triumfovali v Bratislave

BRATISLAVA 16. - Britská hudobná skupina Duran Duran odohrala v nedeľu 15. októbra v Inchebe Expo Aréne triumfálne koncertné vystúpenie, na ktoré sa prišlo pozrieť približne 6 tisíc divákov.

16. okt 2006 o 8:40 SITA

Koncert otvorila slovenská kapela Lavagance so svojím polhodinovým blokom piesní. Hlavné hviezdy večera vystúpili na pódium až niekoľko minút po 21. hodine. Nedočkavý dav fanúšikov, ktorý si čas čakania krátil tlieskaním a pískaním reagoval na príchod legiend burácajúcimi ováciami. Duran Duran odohrali približne dvojhodinový výber z toho najlepšieho, čo kapela v doterajšej tvorbe vyprodukovala. Návštevníci koncertu, najmä zo strednej generácie, ktorí v 80. rokoch v štýle New Romantic Duran Duranu vyrástli, si mohli vypočuť také známe hity ako The Wild Boys, Notorious, Ordinary World s posolstvom celosvetového mieru. Spevák Simon Le Bon odviedol kvalitný spevácky výkon a spolu s kapelou sa s fanúšikmi delil o svoje nefalšované potešenie zo živého vystúpenia. Počas koncertu vystriedal dve súpravy oblečenia, kde dominovala čierna farba a úzke nohavice. Nezanedbateľné množstvo fanúšikov prišlo odetých podobne - v čiernych nohaviciach, kožených bundách a s nakrátko ostrihanými vlasmi. Spolu so Simonom Le Bonom sa na pódiu predstavili aj zvyšní členovia kapely - Nick Rhodes, John Taylor, Andy Taylor a Roger Taylor. S vokálmi im pomáhala exotická speváčka Anna. Koncert skupiny založenej v roku 1978 dopadol vynikajúco, čoho dôkazom bolo aj nadšené naliehanie publika na svetových hudobníkov o prídavok, ktorý sa mu dostal až dvakrát. Na záver koncertu takmer celá Incheba Expo Aréna stála na nohách a tancovala do rytmu chytľavých melódií britskej hudobnej legendy.

Frontman skupiny Simon Le Bon chcel zabrnkať na strunu Slovákom prinesením národnej zástavy, avšak urobil fatálne faux pas, ktorému Slováci po excelentnom koncerte a niekoľkých naučených frázach v slovenčine snáď odpustili, keď namiesto slovenskej zástavy sa bez akýchkoľvek pochybností odel do českej.