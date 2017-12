Tara Reid sa po plastike hanbí za svoje prsia

16. okt 2006 o 13:04 SITA

BRATISLAVA 16. októbra (SITA) - Americká hviezda Tara Reid bola po plastickej operácii zaskočená, až šokovaná. Kráska sa pôvodne rozhodla iba pre spevnenie niekoľkých nedokonalostí svojho tela, no napokon sa všetko obrátilo proti nej. "Nechala som si upraviť poprsie pretože môj pravý prsník bol vždy nesporne väčší ako ľavý," prezradila Reid dôvod vyhľadania odbornej pomoci na klinike plastickej chirurgie. "Teraz vážim 50 kilogramov, ale vždy je to s odchýlkou okolo 4,5 kilogramu, čo negatívne vplýva na moju pokožku. Uvedomila som si, že žijem v Hollywoode a starnem. To bol ďalší dôvod, prečo som sa podujala na operáciu," povedala 31-ročná herečka. Operácia sa však podľa jej slov vôbec nevydarila. V prvom rade nie je spokojná s novou veľkosťou svojich pŕs. Očakávala totiž, že budú aspoň minimálne väčšie. "Krátko po operácii sa mi v oblasti bradaviek vytvorili zvláštne hrčky," sťažovala sa Reid. Lekár ju údajne upokojil, že stav sa zlepší, ale po pol roku musela konštatovať, že sa nič nezlepšilo. Nové prsia jej spôsobujú problémy aj v intímnych situáciách. Keď ich vraj nejaký muž vidí, nemôže skryť prekvapenie a zväčša jej odporučí, aby si ich nechala operovať. Vždy je to pre ňu veľmi zahanbujúci moment.