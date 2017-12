Debutový album Ivana Štroffeka vyjde 30. októbra

BRATISLAVA 16. októbra (SITA) - Debutový album bronzového finalistu druhej slovenskej SuperStar Ivana Štroffeka by sa mal objaviť v predaji v pondelok 30. októbra. O album s názvom Umelé storočie sa postarali producenti - bratia Michal a Števo Bugalovci. Novinka podľa spevákovho oficiálneho webu www.ivanstroffek.com prinesie dvanásť skladieb. Pod titulnú skladbu Umelé storočie sa autorsky podpísali producenti - bratia Bugalovci. Okrem dvoch piesní: Heal me a Life is a chance, budú všetky v slovenčine. Ivana podľa jeho slov najviac vystihuje pieseň Tvár frajera. "Vidieť, že textár ma pozná," dodáva.

Ivan sa hudbe venuje od malička. Jeho mama sa hudbou živí a všetky deti preto viedla práve týmto smerom. Ako dvanásťročný už mal svoju prvú kapelu. V súčasnosti s ním hrá skupina v zložení: Braňo Ronai (basgitara), Peter Lakatoš (gitara), Igor Havetta (bicie).