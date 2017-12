Americké kiná sú plné Nenávisti

16. okt 2006 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 16. októbra (SITA/AP) - Sviatočná nálada pred americkým sviatkom Halloween ovládla americké kiná, keďže najnavštevovanejším filmom uplynulého víkendu sa stal film Nenávisť 2. Počas svojho debutového víkendu v severoamerických kinách sa mu podarilo zarobiť v prepočte 644 miliónov korún. Pokračovanie hororu spoločnosti Sony odsunulo na druhú priečku minulotýždňovú jednotku, film spoločnosti Warner Bros. Skrytá identita. Dráma režiséra Martina Scorseseho zarobila 547 miliónov korún, čím celkový zisk za 10 dní od uvedenia do kín zvýšila v prepočte na 1,658 miliardy korún. Komédia Man of the Year s Robinom Williamsom v hlavnej úlohe debutovala na treťom mieste so ziskom 367 miliónov korún. Ďalšie dve novinky v amerických kinách sa prebojovali do prvej desiatky najnavštevovanejších filmov. Prvým bol film The Marine spoločnosti 20th Century Fox na šiestej priečke so ziskom 205 miliónov korún. Druhým je film One Night With the King, ktorý bodoval na deviatom mieste so ziskom 125 miliónov korún. Celkový zisk prvých 12 filmov bol počas uplynulého víkendu 2,953 miliardy korún, čo je o 41 percent viac ako počas rovnakého víkendu spred roka.