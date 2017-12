Roxette oslavuje dvadsiate výročie výberom a kolekciou Rox Box

16. okt 2006 o 15:16 SITA

BRATISLAVA 16. októbra (SITA) - Švédske duo Roxette oslavuje dvadsiate výročie. Marie a Per sa ho rozhodli svojim fanúšikom spríjemniť vydaním výberu najväčších hitov. K osemnástim známym piesňam, ale pridali aj dve novinky. Album A Collection of Roxette Hits! - Their 20 Greatest Songs už v médiách prezentuje singel One Wish a druhou novinkou je skladba Reveal. Nechýbajú samozrejme hity ako Listen To Your Heart, It Must Have Been Love, Joyride, Crash! Boom! Bang! alebo Sleeping In My Car. Okrem výberovky vydávajú aj skutočnú lahôdku pre skalných fanúšikov - The Rox Box 86-06. Tá je podľa Pera Gessla pre všetkých, "ktorí si myslia, že už majú od Roxette všetko". Obsahuje štyri CD so všetkými hitovými singlami, najlepšími piesňami z albumov, dvoma novinkami, raritami a demonahrávkami. To všetko dopĺňa trojhodinové DVD, na ktorom je okrem videoklipov, aj záznam vystúpenia MTV Unplugged.

Marie Fredriksson sa narodila 30. mája 1958 a Per Gessle 12. januára 1959. Prvýkrát sa stretli v lete 1977 v Halmstade. Mesto malo v tom čase problémy s nezamestnanosťou a oni dvaja - v tom čase ešte každý zvlášť, sa rozhodli venovať svoj čase hudbe. Zatiaľ čo outsider Per sa venoval tomu, ako písať popové piesne, Marie sa zdokonaľovala v spievaní. Keď preto v roku 1986 vznikla skupina Roxette, boli ako dve časti skladačky - úplne odlišní a napriek tomu k sebe perfektne pasovali. Predtým, ako začali spolupracovať, boli už obaja úspešnými švédskymi umelcami. Per bol v rokoch 1980 - 1982 frontmanom päťčlennej švédskej popovej skupiny Gyllene Tider a Marie prerazila ako sólová interpretka s baladickým albumom vo švédčine. Začiatkom neuveriteľnej kariéry bola jar 1986, keď sa rozhodli nahrať spolu singel Neverending Love a začali si hovoriť Roxette. Od vydania svojho medzinárodného debutu v roku 1989 už predali viac ako 45 miliónov kópií svojich albumov. Na celom svete sa až sedemnásť ich piesní umiestnilo v Top 10. V roku 2002 ale Marie diagnostikovali rakovinu. Náročná liečba a rehabilitácia boli úspešné a tak pomaly začína znovu pracovať.