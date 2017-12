Divokí chlapci? Už dávno nie

Wild Boys? Nie, v nedeľu večer v Bratislave hrali a spievali skôr The Old Boys. Pre mnohých zo šesťtisícového publika v Expo Arene sa splnil dávny sen – zažiť idoly svojej mladosti naživo. Našli sa dokonca aj takí, ktorí videli Duran Duran na ich pražskom

17. okt 2006 o 8:40 PETER BÁLIK

Simon Le Bon – ďalší „večný“ chalan. FOTO SME – PETER ŽÁKOVIČ

koncerte v roku 1988!

Fanúšikovia Duran Duran sú verní fanúšikovia. Najprv kapelu privítali na bratislavskom letisku a neskôr tí najvernejší sa hodinu pred koncertom dočkali aj podpisovej akcie, kde štvorica zakladajúcich členov (kapela nakoniec nevystúpila v pôvodnom zložení – gitaristu Andyho Taylora nahradil štúdiový hráč Dom Brown) pôsobila civilným dojmom.

„To ste mali vidieť Depeche Mode. Tí sa fanúšikom ukázali na 30 sekúnd, hodili zopár kyslých úsmevov a zmizli,“ hovorili v zákulisí ľudia z usporiadateľskej agentúry XL Group.

Duran Duran dnes nie sú vychudnuté novoromantické idoly z veľkých plagátov v časopise Bravo, ktorý sa k nám kedysi dostával vedľajšími chodníčkami. Skôr ide o pánov v stredných rokoch, ktorí si na koncertoch navliekajú masky mladíkov a vyvolávajú svoju slávnu minulosť.

Je to popová kapela pre dospelých, ktorá si občas odskočí do rocku, ako to dokazujú pesničky z ich comebackového albumu Astronaut, občas k funky a disku.

Na profesionálne odohratom koncerte kapela, doplnená o skvelú vokalistku a saxofonistu, ponúkla samé hity (na celovečerný program ich majú viac ako dosť – za všetky stačí menovať Girls on Film, Ordinary World a Wild Boys). Bol určený hlavne pre divákov rovesníkov, ktorí si ich obrázkami tapetovali steny det­ských izieb. Tých kapela určite nesklamala. Publikum reagovalo na všetky známe melódie, aj keď nie vždy rozumelo preslovom frontmana Simona Le Bona.

Na javisko priletelo aj zopár plyšákov od najvernejších fanyniek, čo značí, že Duran Duran sú stále boybandom, aj keď iným ako súčasné chlapčenské kapely.

Trochu prestarnutým, aj keď na rozdiel od Take That a spol. vedia hrať, spievať a najmä sú šikovní hitmakeri.

Pre nezainteresovaného diváka, ktorý v 80. rokoch nehltal dobovú televíznu hitparádu Die Grosse 10 v rakúskej televízii s Udom Huberom, nedeľný koncert skôr pripomínal uzavretú párty, na ktorej sa ocitol omylom a príliš nerozumie, na čom sa ľudia tak bavia.

Prednedávnom v Bratislave vystúpili Depeche Mode, ktorí začínali paralelne s Le Bonom a spol. Akurát DM sú stále živá kapela, ktorá nestavia len na minulosti a Duran Duran skôr živá spomienka.