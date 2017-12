Bruce Willis má svoju hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy

17. okt 2006 o 10:02 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA/AP) - O tom, že na hollywoodsky Chodník slávy patria iba najväčšie hviezdy nemusí od pondelka pochybovať americký akčný hrdina Bruce Willis, ktorý sa takýmto spôsobom stal nesmrteľným. Na slávnostný ceremoniál mu prišli zagratulovať i bývalá manželka Demi Moore so svojím druhým manželom Ashtonom Kutcherom, ale aj Ben Affleck, Kevin Costner, Sylvester Stallone, Don Johnson či Billy Bob Thornton. Nechýbali ani jeho tri dcéry. "Občas som sem zašiel a díval sa na tieto hviezdy a nikdy mi nebolo dosť dobre jasné, čo človek musí urobiť preto, aby jednu z nich dostal. Čas ale pokročil, dnes tu robím toto a ešte vždy som z toho nadšený. Je vzrušujúce byť hercom," povedal v ďakovnej reči Willis. Jeho hviezda má poradové číslo 2321 a je priamo pred Graumanovým čínskym divadlom. Bruce Willis získal cenu Emmy za účinkovanie v seriáli Mesačný svit, no celosvetovo sa preslávil ako smoliarsky detektív John McClane zo série filmov Smrtonosná pasca. V polovici roka 2007 práve k tejto sérii pribudne film Live Free or Die Hard.