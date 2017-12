Pre Vigga Mortensena je lojalita vecou priateľstva

17. okt 2006 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA/AP) - Podľa amerického herca Vigga Mortensena je lojalita medzi bojovníkmi, a nie k vlajke či štátu, to hlavné, čo vojakov dokáže udržať na bojovom poli. Aspoň tak opísal svoju postavu z najnovšieho filmu Alatriste o španielskom vojakovi zo 17. storočia. "Alatriste v skutočnosti nebojuje za kráľa, ale za priateľov," povedal Mortensen pred pondelkovým uvedením filmu na prvom rímskom filmovom festivale. "Je to o cti a pýche. Niektorí z nich, samozrejme, bojujú za svoju krajinu, no na prvom mieste je vždy priateľstvo a ľudia, s ktorými bojujete." Herec dokonca zašiel tak ďaleko, že svoju postavu z filmu porovnal s americkými, talianskymi či španielskymi vojakmi bojujúcimi v Iraku. Výpravný epos na nakrúcal najmä v španielskej Andalúzii a vznikol na motívy románu Kapitán Alatriste spisovateľa Artura Péreza-Reverta. "Tento film je krásny príklad toho, aký talent dokáže Španielsko ponúknuť," vyhlásil Mortensen a dodal, že toto priam klasické dielo zostane v pamätí ľudí veľmi dlho. Režisér Agustín Díaz Yanes vyhlásil, že nasvietenie a vyfarbenie scén inšpirovali Velázquezove obrazy. Film na tohto španielskeho umelca i priamo odkazuje.