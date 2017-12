November bude v Bratislave rytmický a plný tanca

17. okt 2006 o 11:02 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA) - Nadšenci hudobno-tanečného fenoménu z Andalúzie - flamenca sa stretnú od 20. do 25. novembra v bratislavskom Istropolise, kde sa bude v tom čase konať 8. ročník medzinárodného flamenco festivalu. Počas piatich večerov sa na ňom stretnú s flamencom v jeho rôznorodých podobách - od tradičných foriem až po fúzie s džezom, írskym stepom alebo latino hudbou.

Program sľubuje pestré medzinárodné zastúpenie umelcov, bohatý bude na originálne spracovania flamencovej hudby a tanca. Autenticitu celému podujatiu dodajú španielske flamencové osobnosti.

V utorok 21. novembra sa v Rakúskom kultúrnom fóre na gitarovom trojkoncerte predstaví rakúsky gitarista Kristian Kelner, mladý flamencový perkusionista Paco Vega zo Sevilly spolu s gitaristom Morenitom de Triana zo Slovenska a Marinom Biesom.

Ďalšie dva dni sa budú niesť v znamení svetovej premiéry nového flamencomuzikálu Don Quijote. Príbeh o sile ľudských myšlienok vyrozpráva prostredníctvom reči, hudby a tanca džez-flamencové zoskupenie Remedios spolu s hercami Stanom Dančiakom, Ivanom Vojtekom a Mirom Nogom.

Koncert s názvom Slovenská a Česká flamencová scéna sa bude konať v piatok 24. novembra v divadle Teatro Wűstenrot . Vystúpia na ňom slovenské skupiny Flamenquitos, Remedios, Martin Bies a Flamenco clan, Lucia Čellarová a iné. Českú flamencovú scénu budú reprezentovať formácie Eshavira, La Chiri a Peter Vit.

Záverečný galakoncert, ktorý je naplánovaný na sobotu 25. novembra, bude prehliadkou toho najlepšieho z festivalu. Predstaví sa na ňom unikátny projekt That Way, ktorého cieľom je fúzia írskeho stepu s flamencom, skupina Semilla s tanečníčkou Elena Martin a záver večera podporí vychádzajúca flamencová hviezda, tanečnica zo Sevilly - Pilar Ortega. Držiteľka niekoľkých ocenení vystúpi so svojou hudobnou skupinou v programe A solas/osamote.

Pre tancachtivých návštevníkov sú pripravené tanečné kurzy pod vedením španielky Pilar Ortega s perkusiovým sprievodom v podaní Paco Vega.