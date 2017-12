Clooney je Deppov veľký fanúšik a svoj obdiv mu vyjadril prostredníctvom mailu

Los Angeles 17. októbra (TASR) - Hollywoodska hviezda a lámač ženských sŕdc George Clooney najnovšie vzdal poctu svojmu hereckému kolegovi Johnnymu Deppovi.

17. okt 2006 o 14:08 TASR

Podľa Clooneyho má Depp, známy z filmu Piráti z Karibiku, výnimočný talent a skutočne dobrý "nos" na biznis. "Johnny je proste skvelý a inteligentný herec," uviedol Clooney na Deppovu adresu. Svoj obdiv dokonca tomuto 43-ročnému hercovi vyznal prostredníctvom e-mailu. "Napísal som mu, lebo som mu chcel povedať, že hej, chlapče, si prekliate dobrý," dodal.

V poslednom čase sa okolo Clooneyho, ktorý je tiež režisér, šírili chýry, že by chcel vstúpiť do veľkej politiky. Držiteľ Oscara to však vyvrátil s odôvodnením, že mal na kariéru prezidenta príliš veľa sexuálnych vzťahov.

"Nemôžem byť v úrade. Na to som spal s príliš veľa ženami. Skutočne ma zaujímajú politické otázky, avšak keby som sa rozhodol pôsobiť v tejto sfére, z hlbín by sa na mňa vyrútilo priveľa šťavnatých príbehov," priznal sa Clooney. "Tiež som v minulosti bral priveľa drog a zúčastnil som sa veľkého počtu divokých párty," dodal.