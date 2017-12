Pod názvom Love vyjde nový album kapely Beatles

17. okt 2006 o 19:20 TASR

Viedeň 17. októbra (TASR) - Pod názvom Love vyjde presne o mesiac nový album legendárnej skupiny Beatles. Bude to prvý album Beatles, ktorý vyjde súčasne v systémoch Stereo a 5.1. Surround Sound.

Producent skupiny George Martin prešiel so svojím synom Gilesom celý archív Beatles a z jeho práce vznikla nová experimentálna kompilácia, namixovaná v spolupráci s formáciou Cirque du Soleil, informovala dnes spoločnosť EMI Music Austria.

Na zhruba 80 minútach ponúkne album 26 piesní, vrátane osvedčených hitov ako Help! Lucy in the Sky With Diamonds či All You Need Is Love.

"Tento album dáva Beatles znova dohromady, pretože zrazu sú John a George s Ringom a mnou opäť spolu," komentoval vznik albumu Paul McCartney.

"George a Giles odviedli vynikajúcu prácu, keď takto skombinovali tieto kúsky. Na mňa to urobilo veľký dojem, počul som veci, o ktorých som úplne zabudol, že sme ich vôbec nahrali," dodal Ringo Starr.