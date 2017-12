Bienále animácie nie je len pre deti

Oslava animovaného filmu. To je Bienále animácie Bratislava, ktoré sa rozbehlo včera a potrvá do 21. októbra. Pod hlavičkou medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti sa ukrýva zábava, ktorá je síce primárne určená detskému divákovi, no určite o

18. okt 2006 o 11:00 (tp)

Písmo: A - | A + 0 Na Bienále animácie Bratislava uvidíte aj snímku Ekomorfóza. FOTO – BAB sloví i dosť starších. Premietať sa bude v kine Tatra a vo Filmovom klube 35 mm na Vysokej škole múzic­kých umení v Bratislave. Zvýšenou snahou pritiahnuť dospelé publikum na večerné projekcie je aktuálny ôsmy ročník špecifický. Slovenský animovaný film oslavuje 40 rokov svojej existencie, a tak je vhodný čas poohliadnuť sa späť. Celú jednu sekciu organizátori venujú práve tomuto výročiu. „Sme krajina, kde animovaná tvorba patrí k rodinnému striebru. To je však v súčasnosti často sústredené v zahraničí,“ hovorí Katarína Minichová, programová riaditeľka festivalu. „Čas však v tomto priestore našťastie nahrá takú úlohu a všetky tieto programy už prešli previerkou času. Predstavíme diela, ktoré síce patria k zlatému fondu, ale ktoré už dnešné deti v podstate nepoznajú.“ Podľa Minichovej klasická animácia nestratila nič zo svojej hodnoty ani v digitálnej ére. Na festivale sa tak napokon predstaví 215 filmov z rôznych krajín. Zaujímavosťou nepochybne bude kompletná prehliadka minuloročných francúzskych absolventských filmov, ktorá je na programe už dnes o 20.40 h v kinosále VŠMU na Svoradovej ulici. Dnes tiež divákom premietnu aj menej zná­me filmy Viktora Kubala. Práve jeho meno nesie cena za najlepší súťažný film BAB. Okrem nej porota udelí napríklad aj prestížnu cenu Klingsor za celoživotné dielo či Čestnú medailu Albína Brunovského. Príjemným gestom je bezplatný vstup pre všetky deti.