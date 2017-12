Prehliadka Jeden svet o živote ľudí v konfliktných zónach

18. okt 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 18. októbra (SITA) - Do Bratislavy už po siedmykrát zavíta medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2006, ktorý organizuje občianske združenie Človek v ohrození. Podujatie sa bude konať od stredy 25. októbra do nedele 29. októbra. Ako na dnešnej tlačovej besede uviedla riaditeľka festivalu Nora Beňáková, diváci si budú môcť pozrieť 62 zaujímavých dokumentárnych filmov rozdelených do ôsmich sekcií, a to Globálny juh, Strety a stretnutia kultúr, Čečenská retrospektíva, Odysea migrantov, Ženy dnes, Jeden svet deťom, Na večné časy a Máte právo vedieť.

V sekcii Máte právo vedieť, ktorá je najväčšou aj najpestrejšou, sa tradične uvádzajú filmy odkrývajúce pozadie konfliktov v rôznych regiónoch sveta. "Návštevníkom priblíži problémy v Sudáne a Iraku v snímkach Všetko o Darfúre, či Krv môjho brata," uviedla programová manažérka pre ľudsko-právne projekty Eliška Sláviková. V troch filmoch sa sekcia vráti k tragickým udalostiam na Balkáne. "Ďalšie filmy, ako Kinneret žije, Únoskyňa Leila Khaled či Vôňa raja, sa zamýšľajú nad príčinami a dopadmi terorizmu na životy obyčajných ľudí," povedala Sláviková. Ako dodala, táto sekcia v dvoch snímkach Reakcia a Väzeň odhalí aj zákulisie škandalózneho procesu s ruským oligarchom M. Chodorkovským.

Nezahojeným ranám a nevyjasneným tajomstvám rusko-čečenského konfliktu sa venuje sekcia Čečenská retrospektíva, ktorá ponúkne filmy odvysielané počas uplynulých ročníkov festivalu. Výber snímok predstavuje dopady vojny na osudy ľudí ako aj politické pozadie konfliktu vo filmoch Koka, Čečenská holubica, teror v Moskve, Atentát na Rusko, Kaukazskí zajatci. "Túto sekciu venujeme nedávno zavraždenej ruskej novinárke Anne Politkovskej, ktorá roky odvážne poukazovala na vojnové zločiny v Čečensku," informovala

Nemenej zaujímavou sekciou je podľa Beňákovej aj sekcia Ženy dnes, ktorá približuje problematiku obchodu so ženami, či na ich postavenie v spoločnosti. "Sú tu zastúpené najmä snímky režisérok z krajín bývalého Sovietskeho zväzu - Kto spieva uspávanku, Na ruskom vidieku sú ženy, Pod čepcom," uviedla.

Súčasťou festivalu sú aj dopoludňajšie premietania pre základné a stredné školy spojené s diskusiami a tvorivými dielňami. Pre žiakov základných škôl sú pripravené filmy v sekcii Jeden svet deťom. Návštevníci si budú môcť pozrieť výstavu Jindřicha Štreita z Čečenska a Ingušska, zažiť môžu barmský a africký večer s hudbou a ochutnávkou tradičného jedla.

Na podujatí bude udelená aj cena Človeka v ohrození za pomoc v krízových oblastiach. Ocenenie môže získať ktorýkoľvek občan SR, ktorý významne pomohol ľuďom trpiacim následkami vojnových, humanitárnych alebo prírodných katastrof. Cena bude slávnostne odovzdaná v deň otvorenia festivalu v stredu 25. októbra o 19:00 v Kinosále Charlie Centrum. Diváci budú mať možnosť hlasovať a vybrať film, ktorý získa Cenu diváka.

Filmy sa budú premietať v piatich bratislavských kinosálach - Charlie Centrum, Kinosála Slovenskej národnej galérie, Komorné štúdio Slovenského rozhlasu, A4 - Nultý priestor a Kinosála VŠMU.

Užší výber filmov bude v nasledujúcich mesiacoch premietaný v Martine, Prešove, Banskej Bystrici, Žiline, Brezne, Svidníku, Čadci, Poprade, Leviciach, Trnave, Pezinku a Modre. Bližšie informácie si záujemcovia nájdu na stránke www.jedensvet.sk