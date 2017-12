Do siene slávy uvedú skupinu Bon Jovi i Jamesa Browna

18. okt 2006 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 18. októbra (SITA) - Skupina Bon Jovi a soulová legenda James Brown sa stanú členmi Britskej hudobnej siene slávy. Tá vznikla v roku 2004 s cieľom oceniť umelcov, ktorí sú považovaní za "integrálnu súčasť britskej hudobnej kultúry", ale nemusia pochádzať z Veľkej Británie. O jej členoch rozhoduje porota, ktorú tvorí viac ako 60 umelcov, novinárov a predstaviteľov hudobného priemyslu. Mená ďalších tohtoročných nováčikov v sieni slávy ohlásili už skôr. V utorok 14. novembra tak do nej uvedú aj Dustyho Springfielda, skupinu Led Zeppelin, Roda Stewarta a skladateľa skupiny Beach Boys Briana Wilsona. Producent skupiny Beatles Sir George Martin dostane špeciálne ocenenie za "výnimočný prínos britskej hudbe".

Britská hudobná sieň slávy vznikla v roku 2004 uvedením prvých piatich umelcov - každý z nich zastupuje jedno desaťročie od päťdesiatych do deväťdesiatych rokov minulého storočia. Prvými členmi sa stali: Elvis Presley, skupina The Beatles, Bob Marley, Madonna a skupina U2. O ďalších piatich rozhodla verejnosť - hudobní fanúšikovia mali na výber z desiatich nominovaných v každom desaťročí. Z hlasovania v októbri 2004 vzišla pätica: Cliff Richard and The Shadows, The Rolling Stones, Queen, Michael Jackson a Robbie Williams. V roku 2005 už rozhodovala odborná porota. Do siene slávy uviedli skupinu Eurythmics, Arethu Franklin, Jimiho Hendrixa, Boba Dylana, Joy Division/New Order, The Who, The Kinks, Pink Floyd, Black Sabbath/Ozzy Osbourne a čestným členom sa stal zosnulý DJ John Peel.

Slávnostné uvedenie nových členov Britskej hudobnej siene slávy sa bude konať 14. novembra v londýnskom Alexandra Palace. Naživo ho bude vysielať BBC Radio 2 a zostrih odvysiela 16. novembra Channel 4.