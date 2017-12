Spor medzi U2 a stylistkou pokračuje

18. okt 2006 o 13:34 SITA

BRATISLAVA 18. októbra (SITA/AP) - Spevák írskej rockovej skupiny U2 Bono v utorok vypovedal pred súdom v prípade pojednávania s bývalou stylistkou skupiny. Ako potvrdil, bývalá zamestnankyňa ukradla a snažila sa predať niekoľko upomienkových predmetov rockovej legendy, vrátane kovbojského klobúka, ktorý sa stal medzi fanúšikmi absolútnym symbolom. Bono pred írskym vrchným odvolacím súdom uviedol, že tak ako skupina tvrdila v procese z roku 2002, stojí si za tým, že módna konzultantka Lola Cashman, ukradla niekoľko vecí tak od neho, ako aj ostatných troch členov kapely - gitaristu The Edge, basgitaristu Larryho Mullena a bubeníka Adama Claytona. Minulý rok súd nižšej inštancie nariadil Cashman, aby vrátila všetky ukradnuté veci, ktorých trhová hodnota sa odhaduje na 23,4 miliardy korún. Medzi predmetmi sú i Bonove náušnice, nohavice a sveter, ale aj okolo 200 fotografií, ktoré Cashman urobila v zákulisí. Ako vo výpovedi spevák uviedol, známy klobúk, ktorý sa objavil aj na obale legendárneho albumu Rattle and Hum a nosil ho počas turné Joshua Tree, si vybral sám, bez pomoci konzultantky. "Jej sa toto páči. Nám ale nie," povedal 46-ročný Bono na adresu štvorročnej súdnej bitky. "Z nášho pohľadu tu už niet veľmi čo riešiť. Sú to naše veci, ona ich má. Všetko chceme späť. Tiež chceme, aby nič z toho nepredávala," dodal.

Skupina U2 zažalovala Cashman potom, čo sa snažila predať oblečenie a fotografie na aukcii v Londýne v roku 2002. Skupinu nahnevala aj v roku 2004, keď vydala svoje pamäti zo spolupráce s U2. Vo svojej výpovedi v roku 2005 Cashman uviedla, že jej Bono všetky veci po koncerte vo Phoenixe venoval.