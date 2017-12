George Michael oslavuje 25 rokov na scéne

BRATISLAVA 18. októbra (SITA) - George Michael slávi 25 rokov v hudobnom biznise skutočne veľkolepo. Okrem európskeho turné 25 Live, ktoré odštartoval koncom septembra, pre svojich fanúšikov pripravil nový singel a výber hitov. Pieseň This Is Not Real Love naspieval spolu s bývalou členkou skupiny Sugababes Mutyou Buena. Vo Veľkej Británii pieseň oficiálne vyjde 6. novembra. Týždeň po vydaní singla vyjde aj Georgeov nový album Twenty Five. Prinesie skladby, ktoré vznikali postupne počas celej jeho kariéry - od čias so skupinou Wham!, až po súčasnosť. Okrem známych hitov bude obsahovať aj bonusové skladby ako An Easier Affair, This Is Not Real Love alebo novú nahrávku piesne Heal The Pain - ako duet so Sirom Paulom McCartneym. Album vyjde 13. novembra v troch verziách - ako dvojdisková edícia, trojdisková "deluxe" edícia a dvoj-DVD. Bližšie informácie prináša spevákova oficiálna stránka www.georgemichael.com.

Turné 25 Live George uzavrie štvoricou koncertov v londýnskej Wembley Arene - posledný z nich je naplánovaný na 15. decembra. Jeho kariéra patrí medzi tie najúspešnejšie v histórii populárnej hudby. Predal viac ako 85 miliónov platní po celom svete, jedenásť jeho skladieb sa dostalo na prvé miesto britskej singlovej hitparády a sedem albumov na prvú priečku hitparády albumov. V roku 2004 ho vyhlásili za najhranejšieho britského speváka za posledných dvadsať rokov.