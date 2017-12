Slovenská filharmónia otvára novú sezónu

BRATISLAVA - Začiatok novej sezóny v Slovenskej filharmónii bol už tradične posunutý pre Bratislavské hudobné slávnosti. Na tomto festivale však účinkoval aj náš prvý orchester, a tak jeho dnešný a zajtrajší otvárací koncert nebudú prvými vystúpeniami

19. okt 2006 o 8:30 (her)

Publikum v bratislavskej Redute vždy o 19.00 h čakajú tri diela. Pod taktovkou šéfdirigenta Vladimíra Válka najskôr zaznie Hudba žene od Alexandra Moyzesa. Klasik slovenskej hudby ju skomponoval v lete 1975 k Medzinárodnému roku ženy a premiéru mala v máji 1976 práve v tejto sále. Jej návrat do sály po tridsiatich rokoch sa spája aj s druhým výročím, stým narodením skladateľa, ktoré sme si pripomenuli v septembri.

Druhým opusom je Koncertná skladba pre štyri lesné rohy od Roberta Schumanna, ktorá sa vzhľadom na nezvyklé obsadenie hráva len zriedka. Sólové party si rozdelia členovia Českého hornového kvarteta. Úvodné večery uzavrie monumentálna kantáta Alexander Nevskij od Sergeja Prokofjeva, ktorá vznikla na sklonku 2. svetovej vojny. Spievať bude Slovenský filharmonický zbor a známa slovenská mezzosopranistka Marta Beňačková.

Program 58. koncertnej sezóny v Slovenskej filharmónii je rozdelený do dvanástich cyklov. K tým tradičným pribudli dva nové, ktoré sú vzdelávacieho charakteru - Hudobná akadémia a Hudba a obrazy. Do mája 2007 sa v Redute predstaví aj niekoľko hostí, medzi ktorými sú napríklad Česká filharmónia so šéfdirigentom Zdeňkom Mácalom, Maďarský národný filharmonický orchester s dirigentom Zoltánom Kocsisom a BBC Philharmonic so šéfdirigentom Gianandreom Nosedom.

