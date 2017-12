Anna Maria Jopek sa nepovažuje za džezovú hudobníčku

19. okt 2006 o 9:51 SITA

BRATISLAVA 19. októbra (SITA) - Na 32. ročníku Bratislavských Jazzových Dní Slovenská Sporiteľňa 2006 sa medzi mnohými zvučnými menami medzinárodného džezu predstaví i poľská džezová speváčka Anna Maria Jopek. Medzinárodne uznávaná hudobníčka vyštudovala klasickú hru na klavír na Chopinovej hudobnej akadémii vo Varšave. Po krátkom štúdiu na Manhattan School of Music's Jazz Department sa Anna rozhodla skončiť s koncertovaním Mozartových kompozícií. Svojho milovaného Ravela vymenila za skladby Keitha Jarretta, filharmonické sály za malé zafajčené kluby. "Prosím, nepriraďujte moju hudbu k džezu," vyhlasuje. "Ani k popu, folku, ku čomukoľvek. Chcem spájať všetky možné vplyvy. Džez je najpodstatnejší vďaka svojej slobode, harmónii a zmyslu pre čas. Vychovali ma na tradičných poľských piesňach. Moje korene sú v slovanských krajinách a melódiách."

Talentovaná hudobníčka a speváčka vydala 10 vlastných albumov. Spolupracovala so všetkými podstatnými poľskými džezovými hudobníkmi, medzi inými aj s trubkárom Tomaszom Stańkom. V roku 1998 na 40. ročníku Jazz Jamboree International Festival odohrala koncert s jedným z najváženejších hudobníkov našej doby - Joeom Lovanom. V roku 2003 na pozvanie poľského prezidenta odohrala v prezidentskom paláci vo Varšave malý recitál, ktorý vysielala aj národná televízia. Spoločne si tu zaspievala aj s popovou ikonou a bývalým frontmanom kapely King Crimson Gordonom Haskellom. Aj napriek tomu, že hráva aj pod holým nebom pre tisíce fanúšikov, Anne viac vyhovujú intímne priestory. Ročne odohrá okolo 100 koncertov od Toronta po Viedeň, od Londýna po Berlín. Sama však za jeden z vrcholov svojej kariéry považuje koncert v newyorskej Carnegie Hall zo 4. januára 2004. Počas svojej kariéry získala aj množstvo ocenení. Vo Witebsku si v roku 1994 prebrala Osobnú cenu Michela Legranda, okrem toho má na svojom konte všetky podstatné poľské hudobné ceny, vrátane niekoľkých Zlatých a Platinových platní. "Hudba sama osebe je pre mňa najvyšším ocenením. A zároveň najväčšou výzvou. Zostáva ešte množstvo nezodpovedaných otázok," vyhlásila Anna Maria Jopek.

Poľskú speváčku na poli svetového džezu navždy etablovala spolupráca s americkým gitaristom a hudobným skladateľom Patom Methenym. "Nespomeniem si na nič inšpirujúcejšie, motivujúcejšie a hudobnejšie ako na spoluprácu s Patom Methenym. Bol mojím prvým a najdôležitejším učiteľom po celé roky. Spolupráca s ním bola najúžasnejšou skúsenosťou v mojom živote," komentovala poľská rodáčka prácu na projekte Anna Maria Jopek and Friends with Pat Metheny: Upojenie. Z tohto dnes už klasického diela sa za prvý mesiac predalo viac ako 80 tisíc kópií. "Anna je originálna, jedinečná, iná. Je odvážna, skromná, otvorená. Je to rozhodne veľká hudobníčka. Celý život sa snaží iba hrať čo najdokonalejšie noty, pretože chce, aby to znelo dobre. V mnohých ohľadoch mi pripomína mňa samého a preto som sa rozhodol pre spoluprácu s ňou. Na hudbe jej naozaj záleží," zložil poklonu svojej kolegyni sám Pat Metheny.

