Spielberg sa vrátil do domova svojich predkov

19. okt 2006 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 19. októbra (SITA/AFP) - Hollywoodsky velikán Steven Spielberg možno celé detstvo vyrastal na ukrajinskej repovej polievke, no až v stredu si tento 59-ročný režisér po prvý raz vychutnal jedlo v krajine svojich predkov. "Vystúpil som z lietadla a povedal som si, že som doma," uviedol Spielberg novinárom po premietnutí dokumentu o holokauste s názvom Spell Your Name. Film, ktorý režíroval ukrajinský režisér Sergej Bukovsky a produkoval ho Spielberg spolu s ukrajinským miliardárom Viktorom Pinčukom, zapadá presne do témy, ktorú známy americký režisér rozvíja už niekoľko rokov. Rok potom, čo Spielbergov film Schindlerov zoznam (1993) priniesol svedectvo o nacistickom prenasledovaní Židov počas druhej svetovej vojny novej generácii, začala režisérova nadácia Shoah robiť rozhovory s ľuďmi, prevažne Ukrajincami, ktorí holokaust prežili. Keďže režisér vyrastal v spoločnosti štyroch starých rodičov, ktorí ušli z Ukrajiny, jeho prepojenie so slovenským východným susedom je veľmi silné. "Nemám dosť dobrú výhovorku na to, prečo je až toto moja prvá návšteva," vyhlásil. "Celé detstvo som mal pocit, že so mnou kus Ukrajiny doma žije, najmä, keď sme si posadali ku stolu," povedal.

Nadácia Shoah má videoarchív s viac ako 52 tisícmi rozhovorov s ľuďmi, ktorí prežili holokaust. Je to najväčšia zbierka svedectiev o nacistických zločinoch na svete. Aj preto sa stala základom pre Bukovského dokument. Film Spell Your Name v sebe spája príbehy tých, čo prežili, ich záchrancov a troch mladých filmárov, ktorých životy sa menia priamo počas nakrúcania dokumentu. "Verím, že príbehy o holokauste zmenia celý svet, pretože sa tak už vlastne deje," povedal Spielberg. Pinčuk, ropný a železiarsky magnát a druhý najbohatší muž Ukrajiny, sa rozhodol do projektu vystúpiť potom, čo Spielbergovi celý nápad na nakrúcaní filmu Vojna svetov (2005) predostrel. "Prišiel za mnou a povedal mi, že je tu príbeh, ktorý treba porozprávať a toto je ten správny čas," dodal americký režisér. Pinčuk vyhlásil, že cítil obrovskú vnútornú potrebu pomôcť tomuto dokumentu na svet. Počas druhej svetovej vojny prišlo o život takmer 1,5 milióna ukrajinských Židov. Nový dokument by sa do kín mal dostať už na budúci rok.