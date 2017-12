Bratislavské jazzové dni sľubujú program plný hviezd

19. okt 2006 o 12:05 SITA

BRATISLAVA 19. októbra (SITA) - Už po 32. raz sa od 20. až do 22. októbra v priestoroch bratislavského PKO uskutočnia Bratislavské Jazzové Dni Slovenská sporiteľňa 2006. Organizátori aj tento rok prichystali pestrú ponuku z toho najlepšieho, čo svetový či slovenský džez ponúka. Program bude už tradične rozdelený do troch dní, pričom hlavný headliner sa predstaví na úplný záver festivalu. V piatok celý festival na hlavnom pódiu otvorí česká formácia Rhythm Desperados, po ktorej bude nasledovať maďarská kapela Balázs Elemér Group a velikáni svetového džezu Kenny Garrett so svojím kvartetom a Richard Bona, ktorý si svoje účinkovania v Bratislave zopakuje, aj keď so zmenenou zostavou hudobníkov. Piatkový hlavný program bude na B pódiu dopĺňať bluesový harmonikár a spevák Erich "Boboš" Procházka spolu so skupinou The Frozen Dozen.

V sobotu sa fanúšikovia kvalitnej hudby môžu tešiť na prešovského gitaristu Davida Kollára, minuloročného víťaza súťaže Nové tváre slovenského jazzu. Po ňom sa predstaví rakúsky klavirista Martin Reiter, ktorý za svoje hudobné majstrovstvo minulý rok získal cenu Hansa Kollera. Ďalší interpret je slovami Petra Lipu povinná jazda každých Bratislavských Jazzových Dní - zástupca latinsko-amerického džezu, bubeník Ignacio Berroa, ktorý vystúpi so svojím kvartetom. Jednou z hlavných atrakcií sobotňajšieho večera bude francúzska formácia No Jazz. B-stage bude v sobotu patriť bratislavskému duu Longital.

Na záver najväčšieho slovenského džezového festivalu organizátori naplánovali vystúpenie trojice mladých slovenských klaviristov - Klaudia Kováča, Luboša Šrámka a Ondreja Krajňáka. Po nich už bude hlavné pódium patriť hviezdam svetového formátu. Najprv sa predstaví poľská rodáčka Anna Maria Jopek spolu s legendárnym perkusionistom Minom Cinelu. Po nej vystúpi americký smooth-jazzový gitarista Matt Marshak. Zlatým klincom 32. ročníka džezových dní bude britská 10-členná skupina Matt Bianco. Na menšom pódiu bude v prestávkach hlavného programu hrať francúzsko-turecká formácia Giansily Trio.