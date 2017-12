Divadlo Stoka hľadá nové priestory, nemá však dostatok finančných prostriedkov

19. okt 2006 o 13:43 TASR

Bratislava 19. októbra (TASR)- Divadlo Stoka hľadá nové miesto na svoju divadelnú činnosť, nemá však dostatok finančných prostriedkov. Pôvodné priestory na Pribinovej ulici, ktoré dávnejšie opustilo, majú zbúrať pre výstavbu nového bratislavského centra Eurovea.

Podľa slov predsedu združenia Stoka Blahoslava Uhlára sa v období, keď bol ministrom kultúry František Tóth, malo divadlo presťahovať do objektu Malej scény SND. Druhou možnosťou bolo, že by sa divadlo Stoka stalo súčasťou Lode nezávislej kultúry, ktorej projekt vypracoval architekt Peter Mozer. Malo ísť o vlečný čln na Dunaji, na ktorom by divadelníci hrávali. Projekt finančne podporila Štátna plavebná správa, mestská časť Staré mesto a Slovenská plavba a prístavy, no nezrealizoval sa. Po odvolaní Tótha z funkcie ministra kultúry však podľa Uhlára nebola ani jedna z možností na presťahovanie divadla aktuálna.

V týchto dňoch uvažuje kolektív divadla Stoka o priestoroch Cvernovky nachádzajúcej sa medzi Košickou, Svätoplukovou a Páričkovou ulicou. Na prestavbu Cvernovky však podľa Uhlára nie sú peniaze, a tak sťahovanie divadla nie je možné.

"Kolektív divadla nacvičuje novú a pravdepodobne poslednú inscenáciu s názvom Odraz. Inscenácia bude mať premiéru v novembri, nad miestom konania ešte rozmýšľame, no pravdepodobne sa to uskutoční na nejakom nádvorí," povedal pre TASR Uhlár. Divadlo si na nácvik do konca októbra prenajalo priestory dvoch kancelárií v Cvernovke.

Divadlo Stoka vzniklo v roku 1991. V týchto dňoch začalo s rozpredávaním majetku.