Bryan Adams v košickej Steel Arene takmer vypredaný

19. okt 2006 o 15:05 SITA

BRATISLAVA 19. októbra (SITA) - Košická Steel Aréna privíta 22. novembra kanadského rockera Bryana Adamsa. Vystúpenie svetoznámeho muzikanta bude zatiaľ najväčším koncertom v novom kultúrno-športovom stánku v Košiciach. Z približne šesťtisícovej kapacity haly je k dispozícii už len vyše 1000 vstupeniek.

Štyridsaťšesťročný Kanaďan odštartoval svoju kariéru v roku 1980, keď vydal svoj prvý album s názvom Bryan Adams. Ten ale vyšiel len v Kanade a jeho prvým oficiálnym americkým albumom sa stala druhá platňa You Want It, You Got It, ktorá vyšla na jar 1981. Zlom v jeho kariére prišiel však až s tretím albumom Cuts Like a Knife, ktorý vyšiel v januári 1983. Balada Straight From the Heart sa dostala do prvej desiatky americkej hitparády. Singlom Run To You zo štvrtého albumu Reckless sa mu potom v roku 1984 podarilo podmaniť si aj britský singlový rebríček. Po albume Into the Fire (1987) a koncertnom albume Live! Live! Live! (1988) si dal pauzu. V roku 1991 nahral titulnú skladbu do filmu Robin Hood - Kráľ zbojníkov (1991), s ktorou sa držal 16 týždňov na prvom mieste britskej hitparády a vyniesla mu jeho prvú nomináciu na Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná pieseň. V tom istom roku mu vyšiel ďalší štúdiový album Waking Up The Neighbours (1991), po ktorom nasledovala kompilácia So Far So Good (1993). V roku 1993 v hitparádach bodoval s piesňou All For Love, ktorú nahral spolu so Stingom a Rodom Stewartom na soundtrack k filmu Traja mušketieri (1993). V roku 1995 bol druhýkrát nominovaný na Cenu Akadémie za pieseň Have You Ever Really Loved a Woman z filmu Don Juan DeMarco (1995). O rok sa o Zlatú sošku uchádzal znovu s piesňou I Finally Found Someone z filmu Dve tváre lásky (1996). V tom istom roku vydal aj album 18 Til I Die (1996). Nasledovalo On a day like today (1998), výber najväčších hitov The best of me (1999), Room service (2004) a kompilácia Anthology (2005).

Ako agentúru SITA informovala PR manažérka Music Academy Katarína Žáková, koncert je súčasťou projektu Orange Music Live, v rámci ktorého Orange na Slovensko tento rok priniesol už viaceré megakoncerty. Naposledy to boli bratislavské koncerty hip-hopovej legendy Jay-Z a americkej formácie The Black Eyed Peas.