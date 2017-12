Petr Bende dokončil druhý album

19. okt 2006 o 16:25 SITA

BRATISLAVA 19. októbra (SITA) - Finalista druhej českej SuperStar Petr Bende dokončil svoj druhý album. Novinka s názvom Život ve vteřinách.cz vyjde 23. októbra. Rovnako ako debut ho Petr nahrával v štúdiu SONO. Prevzal na seba aj úlohu výkonného producenta, album spoluprodukoval Milan Cimfe. Čisto autorský album obsahuje trinásť nových skladieb. Ako prvý singel vybrali skladbu Zaklínám své moře. Videoklip k nej nakrúti režisér Marcel Bystroň. Petr napísal tri skladby pre jeho film Po hlavě do prdele, ktorý sa v českých kinách objaví v novembri. Piesne Vidím sebe vedle tebe, Co dáš, to dostaneš a Samba s Karlíkem vyjdú aj na albume Život ve vteřinách.cz.

Názov albumu Život ve vteřinách.cz pochádza z textu prvého singla. "Každá sekunda v živote za niečo stojí, človek by mal pre ňu urobiť všetko, pretože sa už v živote nemôže opakovať! Chcem ešte viac prepojiť svet a príbehy svojich skladieb a moje pocity s ľuďmi, ktorí budú túto platňu počúvať. Ja im predkladám svoje príbehy a teším sa na príbehy od nich, ktoré môžu vkladať do "spovednice" na www.zivotvevterinach.cz. Chcem, aby ľudia neboli na svoje veselé, ale ani smutné príbehy sami," hovorí Petr o albume i novej webovej stránke, ktorá bude aktívna od 23. októbra.