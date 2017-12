Sting tvrdí, že dnešný rock je nuda, no jeho životný sen sa naplnil

Berlín 19. októbra (TASR) - Britská rocková hviezda Sting sa vyjadril, že aktuálna podoba rocku ho nudí a preto radšej spieva anglické balady zo 16. storočia.

19. okt 2006 o 18:38 TASR

Bývalý učiteľ, ktorý prerazil do sveta šoubiznisu ako spevák, basgitarista a skladateľ v kapele The Police zo 70. a 80. rokov minulého storočia, uviedol, že uprednostňuje spievanie skladieb od alžbetínskeho lutnistu a skladateľa Johna Dowlanda pred dnešnou rockovou hudbou.

"Rock dosiahol bod stagnácie, už sa nikam neposúva a nudí ma," citovali 55-ročného speváka nemecké noviny Die Zeit.

Vlastným menom Gordon Sumner, Sting chrlil s kapelou The police hit za hitom. Najznámejšie sú songy ako Roxeanne alebo Don't stand so close to me. Neskôr sa dal na sólovú dráhu so skladbami ako Englishman in New York.

"Pred 40 rokmi bolo mojím snom vypadnúť z Newcastle a už nikdy nebyť chudobný. Dnes som úspešný hudobník a žijem v krásnom dome s úžasnou rodinou," nechal sa počuť.