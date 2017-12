Troch mušketierov uvedú na Novej scéne

19. okt 2006 o 18:21 SITA

BRATISLAVA 19. októbra (SITA) - V januári budúceho roka sa muzikál Traja mušketieri, ktorý zožal obrovský úspech v susedných Čechách, predstaví aj na Slovensku - na doskách Novej scény. V súvislosti s uvedením muzikálu sa chystá konkurz na spevácko-herecké úlohy. Prvé kolo konkurzu sa uskutoční 30. októbra. Produkčný dom Forza, ktorý konkurz organizuje, hľadá do muzikálu ženy od 18 do 40 rokov a mužov od 18 do 60 rokov, ktorí majú základné hudobné vzdelanie s trojročnou praxou.

Na konkurz boli pozvaní aj niektorí známi umelci slovenskej populárnej hudby. V pražskom Divadle Broadway mal muzikál režiséra Libora Vaculíka viac ako 360 repríz. Možnosť vidieť tento muzikál s hudbou Michala Davida malo štvrť milióna divákov. Agentúru SITA o tom informoval Martin Šesták.