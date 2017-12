Morský svet sľubuje silný zážitok

Ponoriť sa do hlbín mora umožňuje stála výstava Morský svet. V tomto unikátnom priestore žije viac než tristo druhov morských a sladkovodných rýb a iných živočíchov (žraloky, murény, koralové ryby, hviezdice, homáre, krevety) z morí a riek celého sveta. Súčasťou výstavy je podmorská koralová jaskyňa, ktorá sľubuje silný emocionálny zážitok. Jaskyňa meria 25 metrov a obsahuje 10 atypických akvárií zabudovaných v umelej skalnej stene. V akváriách žijú koraly, koralové ryby a ďalšie morské živočíchy ako z rozprávky Malá morská víla. Už v najbližšom čase chystajú v Morskom svete otvoriť dve nové veľkokapacitné akváriá.

Morský svet nájdete v budove Lapidária na Výstavišti v Holešoviciach v Prahe 7, Holešovice. Otvorené je denne od 10.00 do 9.00. Vstupné dospelí 150 Kč, deti do 4 r. zadarmo, do 15 za 90 Kč, rodina 2+1 zaplatí 340 Kč, 2 +2 380 Kč, 2+4 420 Kč. (vju)

foto - www.morsky-svet.cz