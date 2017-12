Ágnes Balázs: Andersen alebo Rozprávka rozprávky Sotva existuje dospelý alebo dieťa, ktorí by nepoznali rozprávky Hansa Christiana Andersena. Ale pravdepodobne málo ľudí vie, že život samotného veľkého spisovateľa bola očarujúca rozprávka. Túžil po svetovej sláve, obecenstvo chcel očariť ako herec, neskôr ako dramatik, ale úspech získal na takom poli, o ktorom ani nesníval. Nesmrteľnosť získal svojimi rozprávkami, jeho ostatné diela snáď už nikto nepozná.

V strede muzikálu stojí Gerda, sirota, ktorá sa náhodou dostane do pivničného bytu spisovateľa. Oživené postavy Andersenových rozprávok - Cínový vojačik, Tanečnica, Žofka, Ole - majú pre ňu špeciálnu úlohu: musí objať Perinbabu, aby sa roztopil ľad v ľudských srdciach a aby nastal šťastnejší život plný lásky. Sprisahanci dôkladne zmenia život spisovateľa, objaví sa aj slečna Lina, mladá nádejná herečka a Andersen sa do nej smrteľne zaľúbi. Kde sa začína rozprávka a kde sa končí skutočnosť, už nikto nevie, dej sa nezastaviteľne blíži k životnému stretnutiu a Gerda musí objať Perinbabu.