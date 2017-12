V Moravskej galérii sú najkrajšie knihy roka

Keď budete míňať Miestodržiteľský palác (na snímke), jednu z architektonicky najpozoruhodnejších barokových budov v Brne, zájdite dnu. Ambit je venovaný zbierke grafického dizajnu a od 26. októbra tu otvoria výstavu najkrajších ocenených českých kníh minulého roka. Palác je súčasťou Moravskej galérie a je v ňom stála expozícia umenia od gotiky do 19. storočia. Jej súčasťou je aj Kabinet kresby a grafiky. Najkrajšie české knihy 2005 - Miestodržiteľský palác, Moravské nám. 2.

Výstava potrvá od 27. 10. do 28. 1. 2007. Vstupné 50 Kč, rodinné 110, otvorené str - ne od 10.00 do 18.00, vo štvrtok od 10.00 - 19.00. (vju) FOTO - WWW.MORAVSKA-GALERIE.CZ