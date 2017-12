Krásne panie benátske zdobia Kunsthistorické múzeum

Výstava "Bellini, Giorgione, Tizian a renesancia benátskej maľby" vznikla v spolupráci s National Gallery of Art vo Washingtone, kde nadchla asi 150-tisíc návštevníkov. Od 18. októbra ponúka túto veľkolepú expozíciu rozdelenú do piatich sekcií podľa typu obrazov viedenské Kunsthistorické múzeum.

Benátska maľba zažila svoj najväčší rozmach v prvej tretine 16. storočia. V tomto období zažiarili diela z neskorého obdobia priekopníka renesančnej maľby Belliniho celé svoje dielo vytvoril vynaliezavý Giorgione a najväčší benátsky maliar storočia Tizian umelecky dozrel a začal svoju medzinárodnú kariéru. Popri nich pracovalo v prostredí plodného benátskeho umeleckého kvasenia aj množstvo ďalších - nie menej významných maliarov staršej i mladšej generácie ako Conegliano, Basaiti, Catena, Lotto, Piombo, Vecchio a iní. Všetci majstri sa poznali osobne ako učitelia a žiaci alebo priatelia, či rivali. Ich vzájomná interakcia a návštevy da Vinciho, Dürera či Michelangela v Benátkach významne ovplyvnili ďalší vývoj európskeho maliarstva. Benátska maľba posunula do novej umeleckej roviny tradičné motívy. Madony dostali aktívny živý rozmer a umelci ich zakomponovávali do krajiniek. K podobnému oživeniu a zosvetšteniu došlo aj na obrazoch so sakrálnymi príbehmi zo života Krista a svätých. Obrazy na antické motívy stvárnené na pozadí bukolickej krajiny reprezentujú na výstave Tizianove diela Concert Champetre a Venušina slávnosť, Belliniho Slávnosť bohov, Giorgioneho Troch filozofov a Tramontovu Alegóriu. Krajinka poslúžila ako skvelá kulisa aj pre ženské akty. Z početných zobrazení Venuše z tohto obdobia uvidíte na expozícii v sekcii aktov obraz od Palma Vecchia inšpirovaný modelom drážďanskej Venuše a ďalší jeho obraz s trinástimi obnaženými ženskými telami na pozadí romantickej krajiny. Giorgioneho Laura stála pri vzniku radu obrazov "bella donna veneziana", zobrazujúce ženy ako objekt erotických predstáv a dámy na nich sú ponímané ako poetické alegórie ženskosti. Idealizácia je zreteľná aj na mužských portrétoch. Na výstave sú zastúpené portréty zaľúbeného muža, básnika, bojovníka a elegantného dvorana.

Výstavu si môžete pozrieť v Kunsthistorickom múzeu na Maria-Theresien-Platz do 7. januára 2007. Otvorená je od utorka do soboty od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 21.00. Vstupné je 10, príp. 7,50 eura, žiaci 3,50 eura. Bližšie informácie získate na www.khm.at.