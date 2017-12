Carmen Electra chce byť chvíľu sama

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) - Na svete žujú milióny mužov, ktorí by neváhali a pozvali hollywoodsku krásku Carmen Electra na rande, no budú si musieť počkať. Napriek tomu, že sa cíti opustená potom, ...

20. okt 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) - Na svete žujú milióny mužov, ktorí by neváhali a pozvali hollywoodsku krásku Carmen Electra na rande, no budú si musieť počkať. Napriek tomu, že sa cíti opustená potom, čo sa v júli jej trojročné manželstvo s gitaristom Davom Navarrom definitívne rozpadlo, herečka a modelka vyhlásila, že si chce dať do mužov pauzu. "Nikoho nehľadám. Chcem byť teraz chvíľu sama. Občas je to ale desivé. Cítim sa opustená, chcem sa niečo upnúť, ale tak sa veci neriešia. Chcem opäť začať veci cítiť," povedala herečka pre stránku hollywoodtuna.com. Ako dodala, momentálne si chce užívať svoju slobodu. "Je to zábava, pretože mám viac času na priateľov. Je príjemné vrátiť sa opäť k veciam, ktoré sme s dievčatami zvykli robiť," dodala 34-ročná herečka.