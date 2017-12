Herečka Jaime Pressly sa zasnúbila

20. okt 2006 o 8:32 SITA

BRATISLAVA 20. októbra (SITA/AP) - Hollywoodska herečka Jaime Pressly prekvapila svojich fanúšikov, keď oznámila, že sa zasnúbila. Vo štvrtok to oficiálne potvrdila herečkina hovorkyňa Megan Pope. Blonďavá herečka známa z filmov ako Špinavý Joe (2001), Bulšit (2001) či Zbesilosť na dvoch kolesách (2004) sa zasnúbila so svojím priateľom, dídžejom Ericom Cubichem. "Je to krásny zásnubný prsteň," potvrdila Pope. "Chodia spolu už rok a pol, pričom sa kamarátia už nejakých deväť rokov," dodala. O prípadných svadobných plánoch však hovorkyňa odmietla informovať.