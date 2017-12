Herci Dougray Scott a Claire Forlani sa zasnúbili

20. okt 2006 o 12:08 SITA

BRATISLAVA 20. októbra (SITA/AP) - Škótsky herec Dougray Scott, najnovšie známy zo seriálu Zúfalé manželky, požiadal svoju priateľku a herečku Claire Forlani o ruku. Podľa časopisu People Scott, ktorý v jednom z najpopulárnejších amerických seriálov hrá milenca jednej z hlavných postáv, ktorú stvárňuje Teri Hatcher, požiadal Forlani o ruku minulý mesiac v Los Angeles. "Som šťastný, že som ju stretol. Je to úžasná herečka a ľudská bytosť," povedal Scott pre časopis. Pár sa spoznal pre 10 mesiacmi. Forlani sa televíznym divákom predstavila v seriáli CSI: New York, no hrala i vo filmoch Zoznámte sa, Joe Black (1998) či Hooligans (2005). Scotta si diváci môžu pamätať z filmov ako Mission: Impossible II. (2000) či Ripleyho hra (2002).