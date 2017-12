V Hlohovci dnes štartuje Rocková jeseň

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) - Štvrtý ročník Rockovej jesene sa začne už dnes o 17:00 v športovej hale v Hlohovci. Na Rockovej jeseni sa tento rok predstaví skupina Liquid s gitaristom Palom Chodelkom.

20. okt 2006 o 11:50 SITA

Formácia uvedie najnovší album Another Dimension. Okrem toho príde do Hlohovca svojich fanúšikov potešiť aj skupina Peha so svojim najnovším albumom Deň medzi nedeľou a pondelkom. Vo večerných hodinách vyjdú na pódium aj členovia alekšinskej formácie Gladiátor a skupina Polemic. Ich kolegovia z Arzénu prídu na Rockovú jeseň do Hlohovca po vystúpení na festivale zahraničných Čechov a Slovákov CS Rockfest USA v Chicagu.

Z Prahy príde zahrať slovenskému publiku Cliché. Skupina si tak na chvíľku odskočí z turné Para & Lavagance, kde účinkuje ako špeciálny hosť. Na Rockovú jeseň nezvyčajne zavíta aj Rytmus s Kontrafaktom.