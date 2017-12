Richard Bona odovzdal Bratislave kúsok nefalšovanej radosti z hudby

21. okt 2006 o 7:39 TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) World music v podaní basgitaristu a multiinštrumentalistu Richarda Bonu zavŕšila dnes v skorých ranných hodinách prvý večer sviatku dobrej hudby, Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2006.

"Zázračný človek, akých je na svete málo," týmito slovami uviedol kamerunského rodáka na pódium v bratislavskom PKO Peter Lipa. Bona, ktorý už na festivale vystupoval ako sideman v kapele Larryho Coryella pred ôsmimi rokmi, potom zobudil, rozospieval a roztancoval unavené publikum. Nadžánrovú zmes čerpajúcu vplyvy z jazzu, popu, latina a najmä hudby západnej Afriky servíroval usmievavý kapelník s nefalšovanou radosťou. Na pódium sa spolu s bezchybne hrajúcou kapelou musel vracať hneď dvakrát.

Pred Bonom patrila scéna nemenej jagavej hviezde. Saxofonista Kenny Garrett sa čo-to naučil u Milesa Davisa a pre bratislavské obecenstvo spolu s klaviristom Benitom Gonzalezom, bubeníkom Jamire Williamsom a basistom Krisom Funnom odohral vystúpenie plné prekvapení. Po úvodnej štvrťhodinovej free jazzovej smršti, mohli diváci počuť trochu funku, balady na sopránsaxofóne a na záver nekonečnú Happy people, v ktorej si do sýtosti zaspievali a zarapovali.

Formácia Elemér Balázs group, zoskupená okolo jedného z najlepších maďarských bubeníkov, predviedla ako sa dá invenčne narábať s národnou hudobnou tradíciou. Vo vokálnych partoch sa striedali Klára Hajdu a Gábor Winand a do duelov s kapelníkom sa púšťal perkusionista András Dés.

Celkom na úvod prvého večera vystúpila česká formácia Rhythm Desperados s lídrom Michalom Hejnom. Po úvodnej klasike Birdland odzneli najmä kompozície klaviristu Borisa Urbánka, v ktorých sa blysol saxofonista Michal Žáček.

Dnes si na "jazzákoch" svoj debut odbije mladý prešovský gitarista David Kollar. Divákom sa predstaví projekt Random goes Brazil rakúskeho klaviristu Martina Reitera, latino jazz v podaní Ignacia Berou a ukážkou, ako by to s jazzom mohlo vyzerať v budúcnosti, bude vystúpenie Francúzov No jazz.