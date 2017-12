V sobotu sa na jazzových dňoch končilo bez jazzu

22. okt 2006 o 4:57 TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) Bez jazzu, vystúpením francúzskeho zvukového cirkusu No Jazz, sa skončil druhý večer Bratislavských jazzových dní Slovenská sporiteľňa 2006.

Nekonvenčná pätica vtrhla na pódium v pitoreskných kostýmoch a hrala skôr do tanca ako na počúvanie. Divákom v estrádnej sále PKO nedala vydýchnuť a postupne ich zobrala na výlety do rozľahlých zvukových krajín Indie či Severnej Afriky. Počítačové, drum and bassové a jungleové rytmy tvorili podklad pre unisona trúbky a saxofónu, za pultom krotil ruchy šikovný DJ a hyperaktívny chlapík v cyklistickom drese poskakoval okolo samplera a klávesov. Jedna z možných podôb jazzu budúcnosti.

Kubánsko-americký bubeník Ignacio Beroa si po tom, ako roky "slúžil" najväčším hviezdam latinského jazzu, konečne nahral prvý sólový album. Práve z neho zahral spolu s kontrabasistom, klaviristom a saxofonistom bratislavskému publiku niekoľko rytmicky zložitých kúskov kombinujúcich karibský a straightahead jazz. Koncert venoval svojmu niekdajšiemu bossovi Dizzymu Gillespiemu, ktorý by sa práve v sobotu dožil 89 rokov.

Rakúska skupina Random goes Brasil, jeden z projektov klaviristu Martina Reitera, sa netajila tým, že hrá "iba" groove a nič viac. Výborná rytmika, pekné sóla na fender piano a DJ ako organická súčasť kapely však boli dostatočnou zárukou úspechu u obecenstva. To si na úvod večera vypočulo aj niekoľko jazzrockových kompozícií mladého prešovského gitaristu Davida Kollara, objavu minuloročnej prehliadky Mladé tváre Slovenského jazzu.

Víkend plný zaujímavej hudby sa na brehu Dunaja skončí v nedeľu v neskorých nočných hodinách. Ešte predtým však vystúpi trio domácich klaviristov Kováč, Šrámek, Krajňák, svetoznáma poľská speváčka Anna Maria Jopek, smooth jazzový gitarista Matt Marshak a popjazz z Veľkej Británie, formácia Matt Bianco.