Elektronická hudba ovládla záver druhého dňa

22. okt 2006 o 10:07 SITA

BRATISLAVA 22. októbra (SITA) - Počas druhého dňa 32. ročníka Bratislavských Jazzových Dní Slovenská sporiteľňa 2006 sa fanúšikom predstavilo opäť medzinárodné obsadenie. Zo zástupcov slovenskej džezovej scény sa na pódium postavil so svojím triom prešovský gitarista Davida Kollár, minuloročný víťaz súťaže Nové tváre slovenského jazzu.

Po ňom vystúpila rakúska formácia Radnom Goes Brasil pod vedením klaviristu Martina Reitera, ktorý za svoje hudobné majstrovstvo minulý rok získal cenu Hansa Kollera. V tejto kapele sa predstavil i prvý dídžej večera. Ďalší interpret bol slovami Petra Lipu povinná jazda každých Bratislavských Jazzových Dní, teda zástupca latinsko-amerického džezu. Bol ním bubeník Ignacio Berroa, ktorý vystúpil so svojím kvartetom. Jeho klasický džez vystriedala jedna z hlavných atrakcií sobotňajšieho večera - francúzska formácia No Jazz. Elektronicko-tanečná hudba popretkávaná dídžejskými scratchmi a dychovou sekciou zdvihla zo sedadiel všetkých - staršiu generáciu k odchodu a mladšiu k neviazanej zábave a tancu. B-stage v sobotu patril bratislavskému duu Longital.

Na záver najväčšieho slovenského džezového festivalu organizátori naplánovali vystúpenie trojice mladých slovenských klaviristov - Klaudia Kováča, Luboša Šrámka a Ondreja Krajňáka. Po nich už bude hlavné pódium patriť hviezdam svetového formátu. Najprv sa predstaví poľská rodáčka Anna Maria Jopek spolu s legendárnym perkusionistom Minom Cinelu. Po nej vystúpi americký smooth-jazzový gitarista Matt Marshak. Zlatým klincom 32. ročníka "džezákov" bude britská skupina Matt Bianco, ktorá pódium ovládne v 10-člennej zostave. Na menšom pódiu bude v prestávkach hlavného programu hrať francúzsko-turecká formácia Giansily Trio.