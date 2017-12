32. ročník skončil, neočakávane si zaspieval i P. Lipa

23. okt 2006 o 1:25 SITA

BRATISLAVA 23. októbra (SITA) - V pondelok v skorých ranných hodinách skončil 32. ročník Bratislavských Jazzových Dní Slovenská sporiteľňa 2006. Na záver najväčšieho slovenského džezového festivalu organizátori naplánovali vystúpenie trojice mladých slovenských klaviristov - Klaudia Kováča, Luboša Šrámka a Ondreja Krajňáka. Po nich už hlavné pódium parilo hviezdam svetového formátu. Ako prvá sa predstavila poľská rodáčka Anna Maria Jopek spolu s legendárnym perkusionistom Minom Cinelu. Úplne neočakávane a na prekvapenie jedného z organizátorov a hlavného konferenciera Petra Lipu si ho práve táto dvojica pozvala medzi seba na pódium a spoločne odspievali jednu pieseň. Po talentovanej speváčke vystúpil americký smooth-jazzový gitarista Matt Marshak. Z jeho skupiny obecenstvo zaujal svojím strhujúcim sólom predovšetkým basgitarista Kenny Harris. Zlatým klincom tohoročných "džezákov" bola britská skupina Matt Bianco, ktorá pódium ovládla až v 10-člennej zostave. Nechýbali klasiky ako Half a Minute či Whose Side Are You On?.

Peter Lipa pri rozlúčke s divákmi naznačil, že organizátori Bratislavských Jazzových Dní uvažujú o tom, že by počas budúceho leta usporiadali Bratislavský Jazzový Deň. O džez však v Bratislave v najbližšom období nebude núdza, keďže už 31. októbra sa sem vráti japonská klaviristka Hiromi spoločne s basgitaristom Tonym Greyom a slovenským bubeníkom Martinom Valihorom. O dva dni neskôr, 2. novembra sa v Klube Za Zrkadlom uskutoční šiesty ročník festivalu Pet-Jazz.