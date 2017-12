Mec Vrabec ako Cudzí, či doma v štyroch mestách

BRATISLAVA 23. októbra (SITA) – Slovenský raper Mec Vrabec sa vracia na televízne obrazovky s ďalším videoklipom, tentoraz k skladbe Cudzí, či doma z nového albumu Nezvratný osud. Videoklip sa nakrúcal ...

23. okt 2006 o 8:51 SITA

BRATISLAVA 23. októbra (SITA) – Slovenský raper Mec Vrabec sa vracia na televízne obrazovky s ďalším videoklipom, tentoraz k skladbe Cudzí, či doma z nového albumu Nezvratný osud. Videoklip sa nakrúcal počas jedného týždňa v troch slovenských mestách a v Prahe. V Spišskej Novej Vsi, Levoči a Spišskom Štvrtku trávil Mec Vrabec jednotlivé obdobia svojho života. V Prahe žije doteraz. Inšpiráciu pre skladbu s veľavravným názvom Cudzí, či doma čerpal z osobnej skúsenosti a zo životného príbehu kazašskej raperky Lady D, ktorá v klipe hosťuje. Z rodného Kazachstanu sa presťahovala do New Yorku a odtiaľ do Prahy. „Pecka je o imigrácii ľudí z miesta na miesto, zo štátu do štátu, hľadajúcich životné príležitosti, pričom sa po dlhšom pobyte skúšajú niekde usadiť,“ povedal o novej skladbe Mec Vrabec. Osobne mu je vďaka mnohým priateľom najbližšia Spišská Nová Ves, po životnej stránke mu však viac vyhovuje

Na album Nezvratný osud nahral 17 skladieb, po novom roku plánuje nakrútiť ďalší klip. Mal by byť k piesni Pamätáš to a pravdepodobne sa bude odohrávať v Spišskej Novej Vsi. Momentálne sa východniarsky raper, ktorý sa preslávil hitom Najlepša zabava, produkčne podieľa na albume raperky Lady D a popritom trocha oddychuje. V poslednom období sa totiž naplno venoval svojmu novému CD, videoklipu a písaniu textov.