Ford túži po úlohe Indianu Jonesa, za otca chce Conneryho

23. okt 2006 o 10:49 SITA

BRATISLAVA 23. októbra (SITA) - Americký herec Harrison Ford sa vyjadril, že aj vo veku 64 rokov by vedel pred televíznymi kamerami stvárniť legendárneho hrdinu Indianu Jonesa. Po prvý raz sa ním stal pred 25 rokmi. Naposledy ho diváci ako akčného Indianu Jonesa videli v roku 1989 vo filme Indiana Jones a posledná križiacka výprava/Indiana Jones a posledná krížová výprava. Ford si však napriek veku verí a na Rímskom filmovom festivale povedal, že rovnakú akčnosť by predviedol znova. Jamesovým otcom by mal byť podľa Fordovho želania Sean Connery, ako tomu bolo v predošlých filmoch. "Verím, že Sean bude aj naďalej ochotný zahrať si vo filme. Veľmi by ma to potešilo," nechal sa počuť Ford. Connery, ktorý sa na festivale v Ríme zúčastnil tiež, však povedal, že žiadnu ponuku zatiaľ nedostal. Ford verí, že pokračovanie filmu o Indianovi Jonesovi bude rovnako úspešné ako predošlé tri filmy. Na scenári k najnovšiemu pokračovaniu pracuje dvojica režisérov George Lucas a Steven Spielberg.

Informácie zverejnil internetový portál news.bbc.co.uk.