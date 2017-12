Na budúci rok sa v Európe predstaví Dolly Parton

BRATISLAVA 23. októbra (SITA/AP) - Americká country speváčka Dolly Parton odštartuje v marci v Dánsku svoje prvé európske turné od roku 1970. Táto 60-ročná hudobná legenda začne svoju sériu ôsmich koncertov ...

23. okt 2006 o 12:21 SITA

BRATISLAVA 23. októbra (SITA/AP) - Americká country speváčka Dolly Parton odštartuje v marci v Dánsku svoje prvé európske turné od roku 1970. Táto 60-ročná hudobná legenda začne svoju sériu ôsmich koncertov v meste Horsens, 200 kilometrov západne od Kodane, 7. marca. Potom bude pokračovať v Nórsku, Fínsku, Holandsku, Anglicku a Škótsku. Jej turné sa skončí 2. apríla v írskom Dubline. Medzi speváčkine najväčšie hity patria skladby ako Jolene, I Will Always Love You či Here You Come Again. Objavila sa i v niekoľkých hollywoodskych filmoch ako Od deviatej do piatej (1980), Falošný diamant (1984) či Oceľové magnólie (1989).