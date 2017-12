Najnavštevovanejším filmom Ameriky je The Prestige

23. okt 2006 o 13:54 SITA

BRATISLAVA 23. októbra (SITA/AP) - Kúzelnícky film The Prestige, ktorý počas uplynulého víkendu debutoval v amerických kinách, ovládol rebríček návštevnosti, keď sa mu podarilo zarobiť v prepočte 427 miliónov korún. Tým odsunul až na tretie miesto druhú novinku, vojnovú ságu Clinta Eastwooda Flags of Our Fathers, ktorá zarobila 294 miliónov korún. Už tretí týždeň si svoje stabilne silné miesto v návštevnosti drží film newyorského režiséra Martina Scorseseho Na druhej strane, v ktorého hviezdnom obsadení nechýbajú Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon či Alec Baldwin. Dráma počas uplynulého víkendu zarobila v prepočte 395 miliónov korún, čím si udržala druhé miesto a svoj celkový zisk posunula v prepočte na 2,228 miliardy korún. Minulotýždňová jednotka, hororový film spoločnosti Sony Nenávisť 2, sa prepadla na piatu, respektíve šiestu priečku, keď zarobila 222 miliónov korún, a celkovo už má na svojom konte 907 miliónov korún. S rovnakým ziskom, teda 222 miliónmi korún, skončil i britský rodinný remake westernu My Friend Flicka (1943) s názvom Flicka. Film Marie Antoinette spoločnosti Sony s Kirsten Dunst v hlavnej úlohe, debutovala na ôsmom mieste so ziskom 153 miliónov korún.