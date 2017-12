Janet Jackson sa novým albumom vracia do minulosti

23. okt 2006 o 15:28 SITA

BRATISLAVA 23. októbra (SITA/AP) - Americká speváčka Janet Jackson vyhlásila, že sa s najnovším albumom vráti späť ku svojím hudobným koreňom a 20 rokov po prelomovom albume Control sa zameria na tanečnú hudbu. "Chýbalo mi tancovanie, tak som chcela, aby to bol tanečný album," vyhlásila speváčka, ktorá momentálne v Japonsku propaguje svoj album 20 Y.O.. V krajine vychádzajúceho slnka sa album dostal do predajní 20. októbra. Singel Call on Me s hip-hopovým spevákom Nellym sa stal v poradí už 30. singlom v prvej desiatke japonských hitparád. Album 20 Y.O. prišiel presne na 20. výročie od vydania albumu Control, vďaka ktorému sa z nej stala hviezda medzinárodného významu. Ako speváčka vyhlásila, spolupráca s producentom a partnerom Jermaineom Duprim sa významne podpísala na zvuku celého diela. "Dal tomu surovosť a čerstvosť," povedala. Jackson ďalej uviedla, že sa chystá na svetové turné, na ktoré začne nacvičovať už koncom roka. Najpravdepodobnejšie sa na turné vydá v marci alebo apríli.