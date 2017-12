Penélope Cruz uvažuje o rodine

23. okt 2006 o 18:20 SITA

BRATISLAVA 23. októbra (SITA) - Hollywoodska herečka Penélope Cruz prezradila, že uvažuje o tom, že na čas zavesí svoju hereckú kariéru na klinec, aby sa mohla venovať materstvu. Táto španielska hviezda priznala, že o založení rodiny začala uvažovať potom, čo si vyskúšala úlohu matky vo svojom najnovšom filme Volver. "O niekoľko rokov si určite chcem založiť rodinu, pretože milujem deti," povedala herečka. Cruz, ktorá kedysi chodila s Matthewom McConaugheym či Tomom Cruiseom, sa však priznala, že sa obáva rodičovských problémov. Ako vyhlásila, určite by svojim deťom nedovolila vstúpiť do showbiznisu pred ich 16. rokom, čo bol vek, kedy začínala ona. "Keď som mojej mame povedala, že sa chcem presťahovať do New Yorku, mala som 16. Pamätám si jej strach v očiach, no nijako mi nechcela brániť. Moji rodičia mi dali slobodu, keď som bola naozaj veľmi mladá a dnes to mimoriadne oceňujem. Viem, že svoje deti budem chcieť ochraňovať. Netuším však, čo sa stane, ak mi moja 13-ročná dcéra oznámi, že chce cestovať ako herečka po celom svete," dodala.