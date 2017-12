Digitálne vysielanie sa začne už o rok

BRATISLAVA - Televízne vysielanie bez šumov, tieňov a iných chýb v obraze či zvuku by mohlo byť v niektorých oblas­tiach Slovenska v plnej prevádzke už na budúci rok. Digitálny príjem vysielania je síce v niektorých veľkých mestách možný aj dnes, no ide l

24. okt 2006 o 12:10 Ivan Kahanec

ILUSTRAČNÉ FOTO – REUTERS

en o skúšobnú prevádzku a vysielanie teda môže vypadávať.

V súčasnosti sa čaká na zákon o digitálnom vysielaní, bez ktorého nemôže Telekomunikačný úrad vyhlásiť ani výberové konanie na prevádzkovateľov digitálnych frekvencií, tzv. multiplexov. Tí budú digitálny signál šíriť sieťou vysielačov podobne ako v súčasnosti odštepný závod Slovak Telekomu, Rádiokomunikácie, šíri analógové televízne a rozhlasové vysielanie.

Podľa očakávaní by však malo byť prevádzkovateľov multiplexov na Slovensku niekoľko. V pilotnom projekte sú dvaja - Rádio­komunikácie a Telecom corp.

Analógové vysielanie skončí v roku 2011

Na zákone o digitálnom vysielaní v súčasnosti pracuje ministerstvo kultúry, ktoré do neho zapracúva pripomienky legislatívnej rady vlády. To by malo trvať ešte dva týždne. Keďže ide o pomerne komplikovaný zákon, po zapracovaní týchto pripomienok pôjde na rýchle čítanie ešte raz do legislatívnej rady, povedala generálna riaditeľka sekcie médií a audiovízie ministerstva kultúry Zuzana Mistríková. Následne poputuje návrh zákona do vlády a do Národnej rady by sa mal dostať v decembri tohto roka.

Prechod na čisto digitálne vysielanie a vypnutie súčasného, tzv. analógového vysielania, vyžaduje Európska únia. Podľa jej nariadenia bude posledný analógový vysielač v únii vypnutý na konci roka 2012. Na Slovensku sa počíta s tým, že analógové vysielanie skončí v roku 2011.

Na Slovensku bude, podobne ako aj v iných krajinách, prebiehať prechod od analógu k digitálu postupne. V roku 2007 začne digitálne vysielanie podľa plánu ministerstva dopravy a ministerstva kultúry v oblasti Bratislavy, Žiliny, Banskej Bystrice, Veľkého Krtíša, Košíc a Michaloviec. Posledným pokrytým regiónom bude v roku 2009 Nitra. Oblasti pritom nie sú totožné so súčasnými krajmi. Je to preto, že kopírujú geografické a nie územno-správne členenie krajiny.

Set-top box je stále lacnejší

Na príjem digitálneho vysielania potrebuje divák buď moderný televízor so vstavaným prijímačom na DVB-T, alebo tzv. set-top box. Ten sa pripája medzi anténu alebo zásuvku káblovej televízie a televízor. Ceny týchto zariadení boli ešte pred pol druha rokom na úrovni 10-tisíc korún a ministerstvá kultúry a dopravy zvažovali možnosti štátnej dotácie. Išlo by zhruba o 3,6 miliardy korún, rozložených na 12 rokov. Dnes už dotácie nie sú témou dňa, pretože ceny set-top boxov klesli a stávajú sa dotupnými aj pre bežných ľudí. Jednoduchý set-top box sa dá dnes kúpiť za zhruba 1 600 až 2-tisíc korún s DPH.

„Navyše, prevádzkovatelia digitálnych frekvencií, tzv. multi­plexov, sa budú musieť snažiť pokryť čo najviac divákov, aby boli zaujímavejší pre televízie,“ povedala Mistríková. V praxi to teda môže byť tak, že diváci nakoniec zaplatia za set-top box len symbolickú korunu. Za samotné pozemné digitálne vysielanie sa prevádzkovateľom multiplexov platiť nebude. Mesačné poplatky za káblovú televíziu však zostanú.

Digitálne vysielanie ocenia najmä majitelia veľkých televízorov.

Kde beží pilotné vysielanie Bratislava B. Bystrica Zvolen Košice Prešov Digitálne vysielané stanice Televízie Jednotka, Dvojka (okrem Bratislavy), Markíza, Joj, TA3, AZTV (okrem Prešova a Košíc). Rozhlas SRo1, SRo2, Rádio FM, Rádio Regina BB, Fun rádio, Viva, Lumen, Expres. Pozn.: Rozhlasové stanice nie sú vysielané vo všetkých oblastiach. Zdroj: dvbt.sk, SME