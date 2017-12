Haverl o herectve nesníval

Leopold Haverl za celoživotné dielo a Vladimír Rohoň za postavu v inscenácii Šofér slečny Daisy včera rozšírili rady laureátov Ceny Jozefa Kronera.

24. okt 2006 o 9:45 ZUZANA KOMÁROVÁ

„Je to veľmi príjemné a veľmi si to vážim. S Jožkom Kronerom som strávil veľa rokov. Poznám celú jeho rodinu, chodil som k nim na ryby,“ vyznal sa z pocitov pre SME Leopold Haverl.

„Je to pravá herecká cena. Jožko Kroner je slovenský herecký fenomén, ktorý sa rodí raz za sto rokov. Dúfam, že mu hanbu neurobím.“

Či ho cena za hereckú prácu bude motivovať aj do budúcnosti, nevie. „Je ťažké o tom hovoriť Všetko je vo hviezdach. Kým budem mať síl a budú príležitosti, určite budem pracovať. To, čo už mám za sebou, sa nezopakuje. “

Herecké sny Haverl nemal. „Bol som taký mladý, keď som začínal, že som o herectve nestihol snívať. Nemal som potuchy, čo ma čaká. Za tých päťdesiat rokov sa pohľad na herectvo a zmysel celej práce veľmi zmenil.“

Jeho kolega Vladimír Rohoň zo zvolenského divadla prijal cenu za najvýznamnejší herecký výkon s prekvapením a radosťou. „Je to cena, ktorá sa udeľuje v rámci celej republiky. Preto je ocenenie nielen pre mňa, ale pre celé naše zvolenské divadlo,“ hovorí.

Na prípravu Šoféra slečny Daisy si Rohoň spomína aj dnes presne. „Bolo to veľmi hektické obdobie. Na naštudovanie textu sme mali mesiac, v ktorom som ešte za desať dní odohral štrnásť iných predstavení. Atmosféra pri skúšaní bola však fantastická. Tvorili sme kolektív, navzájom sme si radili. Napriek tomu, že to bolo hektické, bolo to veľmi milé a takéto skúšanie by som prijal znovu.“ Aj preto, že táto postava preňho znamenala veľkú hereckú príležitosť, za ktorú je nesmierne vďačný.

„Text mi je ľudsky veľmi blízky. Príbeh je nádherne napísaný. Cením si na ňom to, že za hodinu a pol sa na javisku odohrá dvadsaťpäť rokov života.“

Počas šiestich rokov Cenu Jozefa Kronera získali Ladislav Chudík, Emil Horváth, Marián Geišberg, Emília Vášáryová a ďalší. Cenu každoročne udeľuje Spoločnosť Jozefa Kronera, Národné osvetové centrum a Kysucká kultúrna nadácia.