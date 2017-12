Anna Nicole Smith nechce dať dcéru dobrovoľne testovať

24. okt 2006 o 16:46 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA/AP) - Americká herečka a modelka Anna Nicole Smith sa v pondelok nezúčastnila na stretnutí, ktoré iniciovala právna zástupkyňa jej bývalého priateľa, ktorý tvrdí, že je otcom jej šesťtýždňovej dcérky. Právnička fotografa Larryho Birkheada odcestovala z Los Angeles, aby na Bahamách získala výpoveď od Smith. Sem sa bývalá playmate presťahovala ešte počas tehotenstva, keď vyhlásila, že otcom dieťaťa je súčasný právnik a partner Howard K. Stern. Birkhead podal na súd v Los Angeles žiadosť, v ktorej od súdu chce nariadenie, aby sa Smith dostavila do Kalifornie a aby sa na základe testov potvrdilo otcovstvo malej Dannielynn Hope Marshall Stern. Modelkini právnici tvrdia, že súd nemá potrebnú právomoc na takéto nariadenie, no Birkheadova právnička Debra Opri vyhlásila, že neúčasť Smith využije vo svoj prospech. "Oznamujeme jej, že ak to chce robiť takto, vôbec jej to nebudeme uľahčovať," povedala Opri. "Je to tragédia biologického otca Larryho Birkheada, ktorého vylúčili z procesu budovania vzťahu medzi otcom a dcérou," dodala. Howard K. Stern označil právničkin príchod do Nassau ako "nič viac, než verejné vystúpenie". Modelkin bahamský právnik Wayne Munroe vyhlásil, že Opri bude musieť žiadosť podať aj na miestom súde, keďže Stern, ktorého chce dať na otcovstvo testovať, má už trvalé bydlisko na Bahamách. "Ak sa ktokoľvek cíti znevýhodnený, nech sa tak cíti a príde svoje problémy riešiť sem," uviedol Munroe na adresu Birkheada. Munroe vyhlásil, že Smith si i naďalej stojí za svojím rozhodnutím, že dcéru nenechá dobrovoľne testovať. "Ak si táto mladá dáma myslí, že takéto medializovanie moju klientku zastraší, je na veľkom omyle," dodal odkazujúc na Opri. Ak by prípadné testy dokázali Birkheadovo otcovstvo, mohol by na súde získať právo na návštevy a zrejme i veľkú časť výživného.