Country spevák Keith Urban zrušil účasť na CMA Awards

24. okt 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA/AP) - Country spevák Keith Urban, ktorý sa minulý týždeň zapísal na protialkoholické liečenie s podporou svojej manželky, austrálskej herečky Nicole Kidman, sa na budúci mesiac nezúčastní odovzdávania cien Country Music Association (CMA). Spevákov hovorca Paul Freundlich v pondelok uviedol, že Urban zrušil svoju účasť na 40. ročníku udeľovania CMA Awards, ktoré je naplánované na 6. novembra. Urban má dve nominácie v kategóriách, ktoré minulý rok vyhral - najlepší hudobník roka a najlepší mužský spevák. Okrem toho má nomináciu v kategórii najlepší singel za pieseň Better Life a najlepšiu skladbu za pieseň Tonight I Wanna Cry. V piatok 20. októbra spevák vydal stanovisko, že deň predtým nastúpil na odvykaciu kúru a jeho manželka ho v nej plne podporuje. Spevákov hovorca odmietol spresniť miesto, kde sa Urban momentálne nachádza. Spevák, ktorý vo štvrtok oslávi 39. narodeniny, sa v minulosti neslávne preslávil užívaním kokaínu. "Človek by nikdy nemal prestať dbať na vyliečenie. Obávam sa, že u mňa to tak bolo," napísal v stanovisku. Urbanov najnovší album s názvom Love, Pain, & the whole crazy thing vyjde podľa plánu 7. novembra. Spevák však s jeho propagáciou chce počkať. Kidman a Urban, ktorí obaja vyrastali v Austrálii, sa zosobášili 25. júna v Sydney. Po svadbe sa presťahovali do Nashvillu, kde Urban nahráva.